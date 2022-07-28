В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах

Выяснилось, что на остановочном пункте на улице Верхняя Черепанова в положенное время отсутствовали автобусы № 36 «ВМЗ — ТРЦ DEPO» и № 38 «ВМЗ — Тагилстрой». Договор на обслуживание этих маршрутов заключен с ООО «Объединение «Союз НТ».
Также проверку провели в отношении ООО «Техноком». Было выявлено, что с остановки «Горсовет» вовремя не отправились маршруты № 43 «ТРЦ Райт — ГГМ» и № 49 «ГГМ — Тагилстрой», а на вокзале отсутствовал автобус № 32 «ГГМ — ТРЦ Райт».
В результате были составлены протоколы, согласно которым за каждый факт выявленного нарушения перевозчики должны выплатить штраф по пять тысяч рублей, всего 25 тысяч.
Также штраф грозит и третьему перевозчику Нижнего Тагила, ООО «Фирма ТАС». При проверке были найдены нарушения в работе маршрута № 58 «Ж/д вокзал — поселок Северный». Из ответа администрации города, опубликованного в одном из пабликов Нижнего Тагила, следует, что к руководителю будут применены санкции в соответствии с условиями муниципального контракта.
Напомним, в конце 2021 года также проводились проверки соблюдения работы общественного транспорта в Нижнем Тагиле. В результате перевозчики получили штрафов на 115 тысяч рублей, на линии отсутствовали 23 транспортных средства.