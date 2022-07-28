В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах

Также штраф грозит и третьему перевозчику Нижнего Тагила, ООО «Фирма ТАС». При проверке были найдены нарушения в работе маршрута № 58 «Ж/д вокзал — поселок Северный». Из ответа администрации города, опубликованного в одном из пабликов Нижнего Тагила, следует, что к руководителю будут применены санкции в соответствии с условиями муниципального контракта.