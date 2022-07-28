Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Пермь-Екатеринбург

Вечером 27 июля смертельная авария случилась в Пермском крае, рядом с рабочим поселком Суксун. По имеющимся данным МВД, шофер Renault Duster выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Volvo.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб. Пассажир с многочисленными травмами отправлен в больницу.
А на грунтовой дороге под Верхотурьем в Свердловской области при столкновении автомобиля с лесовозом погибли двое подростков. Выжившую девушку доставили в Екатеринбург, где за ее спасение борются врачи.