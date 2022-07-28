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Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Пермь-Екатеринбург

Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Пермь-Екатеринбург

Сегодня, 13:26
Фото: «Мой город Чернушка» ВК
Иномарка столкнулась с грузовиком на дороге Пермь-Екатеринбург, один человек погиб.

Вечером 27 июля смертельная авария случилась в Пермском крае, рядом с рабочим поселком Суксун. По имеющимся данным МВД, шофер Renault Duster выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Volvo. 

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб. Пассажир с многочисленными травмами отправлен в больницу.  

А на грунтовой дороге под Верхотурьем в Свердловской области при столкновении автомобиля с лесовозом погибли двое подростков. Выжившую девушку доставили в Екатеринбург, где за ее спасение борются врачи. 

Выжившую в аварии с лесовозом девочку доставили в Екатеринбург
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#Ринат Камалиев#ДТП#Авария#Столкновение#Встречная полоса#Иномарка#Грузовик#Погибший#Жертва
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