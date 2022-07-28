Водитель пассажирского автобуса снес электроопору у вокзала в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось 28 июля днем на улице Садовая, у дома № 1. По имеющейся информации, шофер пассажирского автобуса ПАЗ, 62-летний мужчина, начав движение с остановки въехал в столб электроопоры.
Пассажирский автобус ехал по маршруту № 23 «Железнодорожный вокзал – Смычка». В момент происшествия в автомобиле находилось 5 пассажиров. В результате аварии травмы получил 7-летний мальчик, пассажир автобуса. Ребенок госпитализирован в детскую горбольницу.
Сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия и транспортное средство. Водитель проверен на опьянение: он был трезв. Стаж вождения у шофера - 28 лет, и за это время лишь 5 раз он нарушал ПДД.
Инспекторы ГИБДД наметили проведение профилактических бесед с водителями автобусов во избежание подобных происшествий, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.