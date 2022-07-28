TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Водитель пассажирского автобуса снес электроопору у вокзала в Нижнем Тагиле

Водитель пассажирского автобуса снес электроопору у вокзала в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:55
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Ребенок пострадал в ДТП с автобусом у вокзала в Нижнем Тагиле

Автобус совершил наезд на электроопору на привокзальной площади в Нижнем Тагиле.

Происшествие случилось 28 июля днем на улице Садовая, у дома № 1. По имеющейся информации, шофер пассажирского автобуса ПАЗ, 62-летний мужчина, начав движение с остановки въехал в столб электроопоры. 

Пассажирский автобус ехал по маршруту № 23 «Железнодорожный вокзал – Смычка». В момент происшествия в автомобиле находилось 5 пассажиров. В результате аварии травмы получил 7-летний мальчик,​ пассажир автобуса. Ребенок госпитализирован в детскую горбольницу.

Сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия и транспортное средство. Водитель проверен на опьянение: он был трезв. Стаж вождения у шофера - 28 лет, и за это время лишь 5 раз он нарушал ПДД. 

Инспекторы ГИБДД наметили проведение профилактических бесед с водителями автобусов во избежание подобных происшествий, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. 

Материалы по теме
Три автомобиля столкнулись «паровозиком» в ЕкатеринбургеПеребегавший дорогу мужчина попал под колеса «Лады» в Нижнем Тагиле
#Ринат Камалиев#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Вокзал#Автобус#Столб#Электроопора#Столкновение#ГИБДД#Пострадавший
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Вчера, 14:35
Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ
Сегодня, 15:00
Житель Нижнего Тагила провел сотни уроков трезвости для людей по всей стране
Вчера, 15:34
Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области
Сегодня, 15:06
В Нижнем Тагиле женщина в инвалидной коляске помогает найти водителя-волонтера
Вчера, 16:00
Об опасности купания в городских фонтанах рассказали медики Нижнего Тагила
Сегодня, 16:16