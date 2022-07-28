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«Вызывают только восхищение!»: Людмила Бабушкина посетила главные стройки Тагила

«Вызывают только восхищение!»: Людмила Бабушкина посетила главные стройки Тагила

Сегодня, 12:29
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Накануне 27 июля депутаты и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина побывали на главных стройках Нижнего Тагила с рабочим визитом.

Накануне 300-летия города парламентарии посетили знаковые объекты, завершение строительства которых запланировано на юбилейную дату или они уже эксплуатируются.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал, как движутся работы на мосту через Тагильский пруд, провел экскурсию по набережной. Также он вместе с депутатами оценил реконструкцию Площади трудовой доблести.

Пинаев выразил уверенность, что визит оставил у участников хорошие впечатления. Он отметил, что благодаря поддержке правительства и губернатора Евгения Куйвашева, реализованы крупные инфраструктурные проекты.

На этом работа и наше взаимодействие не заканчиваются, и мы уже готовы к реализации новых планов и идей, чтобы сделать наш город еще комфортнее, удобнее и привлекательнее для жизни! — сказал Владислав Пинаев.

Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова отметила, что юбилея ожидают все горожане. Также к нему готовилось и правительство. Она добавила, что Нижний Тагил должен достойно встретить свой праздник. Чечунова также рассказала, что проведенная работа дала хорошие результаты.

Председатель ЗакСо Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что в Нижнем Тагиле делается все, чтобы сделать инфраструктуру привлекательной для жителей.

Мы посмотрели мост через пруд, который будет сдан совсем скоро, увидели набережную, где расположился прекрасный парк для детей. Все эти объекты вызывают только восхищение! Поздравляю жителей Нижнего Тагила и главу города Владислава Пинаева с такими успехами, — сказала Людмила Бабушкина.

Она добавила, что успех реализации проектов стал возможен благодаря слаженной работе муниципалитета и правительства региона.

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