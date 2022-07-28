«Вызывают только восхищение!»: Людмила Бабушкина посетила главные стройки Тагила

Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова отметила, что юбилея ожидают все горожане. Также к нему готовилось и правительство. Она добавила, что Нижний Тагил должен достойно встретить свой праздник. Чечунова также рассказала, что проведенная работа дала хорошие результаты.