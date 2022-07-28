Забор упал на 5-летнюю девочку в Каменске-Уральском

Фрагмент ограждения свалился на ребёнка в момент, когда молодая свердловчанка играла на детской площадке около своего дома. Очевидцы рассказывают, что причина возникшей ситуации — в том, что поблизости нет специально оборудованного пространства для несовершеннолетних. Медики экстренно госпитализировали ребёнка, сообщает местный житель в группе «Инцидент Каменск-Уральский».