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Забор упал на 5-летнюю девочку в Каменске-Уральском

Забор упал на 5-летнюю девочку в Каменске-Уральском

Сегодня, 09:41
Фото: "Инцидент Каменск-Уральский"
Часть забора свалилась на ребёнка вечером 27 июля в Каменске-Уральском Свердловской области по адресу Коммунальная, 9. Пятилетнюю малышку в срочном порядке госпитализировали: врачи диагностировали ушиб позвоночника.

Фрагмент ограждения свалился на ребёнка в момент, когда молодая свердловчанка играла на детской площадке около своего дома. Очевидцы рассказывают, что причина возникшей ситуации — в том, что поблизости нет специально оборудованного пространства для несовершеннолетних. Медики экстренно госпитализировали ребёнка, сообщает местный житель в группе «Инцидент Каменск-Уральский».

Напомним, что ранее несовершеннолетний ребёнок получил травмы в летнем лагере школы No 100 Нижнего Тагила из-за несоблюдений условий содержания детей в местах отдыха.

Фото: «Инцидент Каменск-Уральский»
Ребенок травмировался в летнем лагере школы № 100 Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Дети#Травма#Ребенок
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