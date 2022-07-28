Завод экс-депутата Валерия Язева выставлен на торги в Екатеринбурге за 273,6 миллиона

Posted 28 июля 2022, 11:28
Published 28 июля 2022, 11:28
Modified 29 ноября 2024, 18:31
Updated 29 ноября 2024, 18:31
Назначенный арбитражным судом конкурсный управляющий выставил на аукцион недвижимое имущество ОАО «Ювелиры Урала», прежде относившегося к холдингу «Ява». Завод продают в рамках дела о банкротстве экс-депутата Государственной Думы РФ Валерия Язева.
Совокупная площадь производственного комплекса по адресу 8 Марта, 197 равна 13,3 тысячи квадратных метров, площадь участка достигает 0,15 га. По сведениям Федресурса, торги стартуют с цены 273,6 млн руб. Бывший народный избранник признан банкротом в 2020 году, тогда же начата процедура реализации принадлежащего ему имущества, сообщает РБК.