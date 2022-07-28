«Зайца»-рецидивиста обнаружили водители Нижнего Тагила в одном из автобусов

Тагильчанин также отметил дорогую одежду и аксессуары мужчины: IPhone 12, обувь за 20 тысяч рублей. Шофёр задаётся вопросом: сложно ли оплатить 22 рубля за проезд, когда человек может позволить себе такие дорогие покупки?