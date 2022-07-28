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«Зайца»-рецидивиста обнаружили водители Нижнего Тагила в одном из автобусов

«Зайца»-рецидивиста обнаружили водители Нижнего Тагила в одном из автобусов

Сегодня, 09:04
Фото: 1MI
Пять водителей автобусов анонимно обратились с просьбой не пускать жителя Нижнего Тагила, который ездит «зайцем», в общественный транспорт.

О тагильчанине, который множество раз нарушал условия проезда в автобусах, сообщил подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Всем здравствуйте. Вот такой кадр встретил в местном автобусе, ходит с Iphone 12, одежда весьма дорогая, но уже 3-й раз катается зайцем. Пообщался с другими водителями автобусов и маршруток - оказалось, что это постоянный нарушитель, — пишет анонимный водитель.

Тагильчанин также отметил дорогую одежду и аксессуары мужчины: IPhone 12, обувь за 20 тысяч рублей. Шофёр задаётся вопросом: сложно ли оплатить 22 рубля за проезд, когда человек может позволить себе такие дорогие покупки?

В завершении своего сообщения мужчина попросил запомнить лицо нарушителя и не пускать его в общественный транспорт.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Городской транспорт#Нарушители#Автобусы
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