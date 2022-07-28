Здания госслужб и бизнес-центр «заминировали» неизвестные в Екатеринбурге

Posted 28 июля 2022, 06:38
Published 28 июля 2022, 06:38
Modified 28 июля 2022, 08:07
Updated 28 июля 2022, 08:07
В частности, выведены на улицу сотрудники и посетители бизнес-центра и ведомственного здания.
Сообщение о минировании БЦ «Арена» на улице 8 марта, 29 получил утром. Также эвакуированы люди из здания Малышева, 101. Там располагается Минспорт, Госстройнадзор, Общественная палата, а также другие организации.
На данный момент ожидается прибытие кинологов.
Напомним, весной в Екатеринбурге уже проходила волна минирований. Тогда пришлось эвакуировать 151 школу. Все ученики в тот день были отправлены домой.