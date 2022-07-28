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Здания госслужб и бизнес-центр «заминировали» неизвестные в Екатеринбурге

Здания госслужб и бизнес-центр «заминировали» неизвестные в Екатеринбурге

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI

Массовая волна «минирований» началась в Екатеринбурге

Массовая волна эвакуаций из-за сообщений о минирований зданий началась в Екатеринбурге утром 28 июля.

В частности, выведены на улицу сотрудники и посетители бизнес-центра и ведомственного здания.

Сообщение о минировании БЦ «Арена» на улице 8 марта, 29 получил утром. Также эвакуированы люди из здания Малышева, 101. Там располагается Минспорт, Госстройнадзор, Общественная палата, а также другие организации.

На данный момент ожидается прибытие кинологов.

Напомним, весной в Екатеринбурге уже проходила волна минирований. Тогда пришлось эвакуировать 151 школу. Все ученики в тот день были отправлены домой.

Сотни детей эвакуировали из школы в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Эвакуация#Минирование#Спецслужбы#Кинологи
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