3D-mapping шоу впервые покажут тагильчанам в День города

Для шоу смонтируют свыше 30 проекторов. 3D-спектакль будет посвящен именно юбилею Нижнего Тагила. На 13 минут зрителей окунут в 300-летнюю историю города. Над воплощением шоу в жизнь трудится сильная команда, говорит Юрчишина. Руководит творческим процессом режиссер Егор Каиль, который на протяжении многих лет готовил подобные программы в Санкт-Петербурге и Москве.