3D-mapping шоу впервые покажут тагильчанам в День города

Начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина рассказала, что довольно долго организаторы решали, на какое здание спроецировать грядущее аудиовизуальное шоу. В результате, выбор пал на Драматический театр. Причин две: у здания интересная архитектура, позволяющая сделать ярче шоу, а на Театральной площади зрителям его проще посмотреть.
Для шоу смонтируют свыше 30 проекторов. 3D-спектакль будет посвящен именно юбилею Нижнего Тагила. На 13 минут зрителей окунут в 300-летнюю историю города. Над воплощением шоу в жизнь трудится сильная команда, говорит Юрчишина. Руководит творческим процессом режиссер Егор Каиль, который на протяжении многих лет готовил подобные программы в Санкт-Петербурге и Москве.
Помимо видеошоу зрители увидят представление с участием актеров Драматического театра, артистов циркового коллектива «Аншлаг» и музыкантов оркестра «Демидов Камерата». Кроме того, шоу пройдет под живой симфонический оркестр Нижнетагильской филармонии».
Шоу будут показывать 12 и 13 августа с 22.00 до 00.00, по два раза в час. Между сеансами запланировали 15-минутную паузу, чтобы на площадь могли успевать прибывать новые зрители, сообщает ИА «Все новости».