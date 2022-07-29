Девушка выпала из многоэтажки в Екатеринбурге

Трагедия случилась в районе Сортировка уральской столицы на улице Билимбаевская. Девушка, как сообщается, случайно выпала из окна многоэтажного дома и разбилась насмерть. Проживала она в квартире с сожителем и его бабушкой. Детей у екатеринбурженки не было.