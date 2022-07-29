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Девять учителей из Свердловской области поедут работать в Донбасс

Девять учителей из Свердловской области поедут работать в Донбасс

Сегодня, 14:42
Фото: 1MI
Девять школьных педагогов из Свердловской области решили с начала учебного года работать в Донецкой народной республике. Однако нехватки кадров в школах региона не возникнет.

Учить детей в городе Макеевка ДНР решили педагоги из Екатеринбурга, Байкаловского и Красноуфимского районов, Белоярского городского округа и Верхнего Дуброво. Один из них психолог, остальные — учителя географии, физики, биологии и русского языка и литературы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в департаменте информполитики региона.   

В ведомстве добавили, что дефицита кадров после отправки сотрудников в Макеевку возникнуть не должно. Так как своё отсутствие педагоги должны согласовать с директором школы. 

Свое решение им необходимо согласовать с учредителем образовательной организации, где они работают. Важно, чтобы в школе была возможность замены преподавателя или перераспределения учебных часов между учителями, — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

При решении всех вопросов учителям оформят командировку на один год. Ранее желание работать в ЛДНР озвучили воспитатель и педагог из Нижнего Тагила. 

Напомним, правительство России признало независимость Донецкой и Луганской республик 21 февраля этого года. Через три дня власти объявили о начале спецоперации по освобождению данных территорий. 

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#Ульяна Савина#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Школа#Учителя#Педагоги#ДНР и ЛНР
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