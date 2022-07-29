Девять учителей из Свердловской области поедут работать в Донбасс

Учить детей в городе Макеевка ДНР решили педагоги из Екатеринбурга, Байкаловского и Красноуфимского районов, Белоярского городского округа и Верхнего Дуброво. Один из них психолог, остальные — учителя географии, физики, биологии и русского языка и литературы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в департаменте информполитики региона.
В ведомстве добавили, что дефицита кадров после отправки сотрудников в Макеевку возникнуть не должно. Так как своё отсутствие педагоги должны согласовать с директором школы.
Свое решение им необходимо согласовать с учредителем образовательной организации, где они работают. Важно, чтобы в школе была возможность замены преподавателя или перераспределения учебных часов между учителями, — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.
При решении всех вопросов учителям оформят командировку на один год. Ранее желание работать в ЛДНР озвучили воспитатель и педагог из Нижнего Тагила.
Напомним, правительство России признало независимость Донецкой и Луганской республик 21 февраля этого года. Через три дня власти объявили о начале спецоперации по освобождению данных территорий.