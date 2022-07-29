Девять учителей из Свердловской области поедут работать в Донбасс

Учить детей в городе Макеевка ДНР решили педагоги из Екатеринбурга, Байкаловского и Красноуфимского районов, Белоярского городского округа и Верхнего Дуброво. Один из них психолог, остальные — учителя географии, физики, биологии и русского языка и литературы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в департаменте информполитики региона.