Доклад о реформе сбора ТКО на севере региона заслушали в свердловском Заксобрании

«Рифей» на протяжении нескольких лет вносит активный вклад в модернизацию системы сбора твердых коммунальных отходов в северной части Свердловской области. В частности, с 2019 года в два раза выросло количество выходящей на линию спецтехники, в полтора раза возросло число мусоровозов с задней загрузкой.
На множестве территорий региональный оператор осуществил комплексную модернизацию коммунальной инфраструктуры. Старые металлические контейнеры практически полностью ушли в прошлое. Их заменили пластиковые евробаки.
Также за счет строительства весовых комплексов на полигонах Ивделя, Серова, Краснотурьинска и Нижней Туры практически полностью решена контроля количества поступающих отходов. Доступны и действуют системы дистанционного мониторинга.
Экипажи спецтехники, транспортирующие ТКО, укомплектованы средствами фотофиксации и оповещения, постепенно внедряется автоматическая интеграция сведений в единый программный комплекс, – подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
В конце 2022 года подойдет к концу строительство комплекса по обращению с ТКО в Краснотурьинском городском округе, что даст возможность снизить количество отходов, посылаемых на полигоны, и нарастить количество повторно применяемых ресурсов.
Самый свежий проект компании – создание экодомов. Первые экологические пространства обородуют в Нижнем Тагиле, там будут проводится экологические мероприятия, выставки, встречи с экспертами, мастер-классы и можно будет сдать чистое вторсырье, рассказал Федор Потапов.