Доклад о реформе сбора ТКО на севере региона заслушали в свердловском Заксобрании

«Рифей» на протяжении нескольких лет вносит активный вклад в модернизацию системы сбора твердых коммунальных отходов в северной части Свердловской области. В частности, с 2019 года в два раза выросло количество выходящей на линию спецтехники, в полтора раза возросло число мусоровозов с задней загрузкой.