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Доклад о реформе сбора ТКО на севере региона заслушали в свердловском Заксобрании

Доклад о реформе сбора ТКО на севере региона заслушали в свердловском Заксобрании

Сегодня, 19:25
Фото: ООО «Компания «Рифей»
Компания «Рифей» представила депутатам регионального парламента доклад о ходе экологической реформы на севере Свердловской области.

«Рифей» на протяжении нескольких лет вносит активный вклад в модернизацию системы сбора твердых коммунальных отходов в северной части Свердловской области. В частности, с 2019 года в два раза выросло количество выходящей на линию спецтехники, в полтора раза возросло число мусоровозов с задней загрузкой. 

На множестве территорий региональный оператор осуществил комплексную модернизацию коммунальной инфраструктуры. Старые металлические контейнеры практически полностью ушли в прошлое. Их заменили пластиковые евробаки. 

Также за счет строительства весовых комплексов на полигонах Ивделя, Серова, Краснотурьинска и Нижней Туры практически полностью решена контроля количества поступающих отходов. Доступны и действуют системы дистанционного мониторинга. 

Экипажи спецтехники, транспортирующие ТКО, укомплектованы средствами фотофиксации и оповещения, постепенно внедряется автоматическая интеграция сведений в единый программный комплекс, – подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. 

В конце 2022 года подойдет к концу строительство комплекса по обращению с ТКО в Краснотурьинском городском округе, что даст возможность снизить количество отходов, посылаемых на полигоны, и нарастить количество повторно применяемых ресурсов.

Самый свежий проект компании – создание экодомов. Первые экологические пространства обородуют в Нижнем Тагиле, там будут проводится экологические мероприятия, выставки, встречи с экспертами, мастер-классы и можно будет сдать чистое вторсырье, рассказал Федор Потапов. 

#Ринат Камалиев#Экология#Новости УрФО#Рифей#Мусор#Отходы#Сбор#Утилизация#Инновации#Депутаты#Федор Потапов
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