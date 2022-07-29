Кома и «жуткая боль»: две недели пострадавшая в ДТП ждала операции в больнице Тагила

27-летняя жительница Новоуральска Евгения почти две недели находится в реанимации Городской больницы № 1 Нижнего Тагила. Девушке диагностировали множественные травмы, в том числе открытые переломы и перелом черепа (под вопросом).
В медучреждение она поступила 16 июля, после ночного ДТП. На трассе Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск водитель Skoda Fabia сшиб лося, выбежавшего на трассу. После этого иномарка вылетела на встречку и столкнулся с Kia Spectra, где находилась Евгения, ее мать и пятимесячная дочка. Семья ехала на дачу в село Южаково.
ГИБДД даже про то, что в машине был ребенок, ничего не сообщили. Слава богу, с дочерью все в порядке, — рассказал редакции TagilCity.ru муж пострадавшей Максим.
После ДТП молодую маму ввели в медикаментозную кому, затем сделали операции на левом голеностопе и предплечье. Но более необходимые вмешательства, считал мужчина, врачи травматологии Горбольницы № 1 не провели. С его слов, на 13-й день не прооперированы две серьезные травмы: открытый перелом бедра и переломы верхней и нижней челюсти.
Каждый день сказывается на состоянии моей супруги. Операции сложные и очень опасные — промедление недопустимо. Ссылаются на отсутствие материалов или на то, что некому работать. Никакой ясности нет, — отметил мужчина.
В дело ранее вмешались сотрудники Областной больницы Екатеринбурга, которые были готовы принять молодую маму. Но от руководства Горбольницы №1 ответа так и не было, поделился Максим.
Сегодня, 29 июля муж Евгении решил окончательно добиться прояснения в ситуации с его женой. Ранее на звонки мужчины не отвечали ни замглавврача Анатолий Бовыкин, ни сам главврач Александр Павловских. Ответ житель Новоуральска смог получить только после личного визита ГБ №1 и вмешательства TagilCity.ru. Во время подготовки публикации, после отправки редакционного запроса в больницу, молодой маме назначили необходимую операцию.
Сейчас она нетранспортабельна. В понедельник (29 июля) ей назначили операцию на бедрах, а за челюстно-лицевую они не берутся, в другое место будут переводить. То есть по каким-то причинам они две недели не информировали, что за челюстно-лицевую травму вообще браться не будут, но сейчас связались с врачами с Екатеринбурга. Вопрос остается открытым: почему так долго операции не были проведены? — говорит муж Евгении.
Также Максим настаивает, что Госавтоинспекция Нижнего Тагила затягивает процесс расследования.
Ждут, когда моя супруга будет в адекватном состоянии и даст показания. При том, что она сейчас не может говорить и писать, находится на ИВЛ. И после проведения операции на челюсть не сможет говорить еще один-два месяца. Поэтому материалы не передаются следователям для возбуждения уголовного дела. Возбуждено административное дело и все, — отмечает Максим.
Для получения подробной информации о ходе дела редакция TagilCity.ru обратится в отдел местной ГИБДД.
Напомним, подросток из Верхотурья взял машину своего отца, чтобы отвезти двух несовершеннолетних подруг собирать Иван-чай. На Серовском трассе юноша разогнался, выехал на встречку и столкнулся с лесовозом. Выжила только 14-летняя школьница, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице Екатеринбурга.