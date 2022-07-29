Кома и «жуткая боль»: две недели пострадавшая в ДТП ждала операции в больнице Тагила

После ДТП молодую маму ввели в медикаментозную кому, затем сделали операции на левом голеностопе и предплечье. Но более необходимые вмешательства, считал мужчина, врачи травматологии Горбольницы № 1 не провели. С его слов, на 13-й день не прооперированы две серьезные травмы: открытый перелом бедра и переломы верхней и нижней челюсти.