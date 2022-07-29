Массовая пьяная драка произошла в Екатеринбурге

Росгвардейцы остановили уличный конфликт, вспыхнувший между двумя мужчинами. Силовики также вызвали скорую помощь участникам потасовки, которые пребывали в неадекватном состоянии. После того как их передали медикам, экипаж вернулся на маршрут патрулирования, рассказали в пресс-службе Росгвардии.