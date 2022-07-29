Массовая пьяная драка произошла в Екатеринбурге

Инцидент произошел возле магазина «Кировский» на улице Бардина уральской столицы. Несколько нетрезвых мужчин начали ссориться. Словесная перепалка переросла в открытый кулачный конфликт. Били друг друга до потери сознания.
Очевидец побежал в расположенный отдел полиции, а затем увидел проезжавшую мимо машину Росгвардии. Ему удалось рассказать о ситуации и попросить росгвардейцев разобраться с потасовкой, сообщает Е1.
Росгвардейцы остановили уличный конфликт, вспыхнувший между двумя мужчинами. Силовики также вызвали скорую помощь участникам потасовки, которые пребывали в неадекватном состоянии. После того как их передали медикам, экипаж вернулся на маршрут патрулирования, рассказали в пресс-службе Росгвардии.