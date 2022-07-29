Медики в Нижнем Тагиле работают над предупреждением дизентерии у детей

На данный момент обстановка с заболеваемостью дизентерией в Нижнем Тагиле стабильная. По данным медиков, вспышек массового инфицирования среди детей не наблюдается. Имеются выявленные случаи, но они единичные.
Причин, из-за которых ребенок может заразиться дизентерией, называется несколько.
На улице сейчас лето и жара. Еда быстро портится, особенно фрукты и ягоды. Люди купаются в водоемах и городских фонтанах. Это все увеличивает риски. Поэтому меры принимаются на опережение, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.
Дизентерия проявляется в видет диареи, а также общей интоксикации органима. Она поражает толстый кишечник, преимущественно его конечный отдел.
Источником инфекции является зараженный человек. Он становится переносчиком с первого дня болезни. Передается она через грязные руки, при употреблении в пищу зараженных бактериями продуктов, а также через инфицированную воду.
Для профилактики заболевания нужно соблюдать несколько рекомендаций: