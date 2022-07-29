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Медики в Нижнем Тагиле работают над предупреждением дизентерии у детей

Медики в Нижнем Тагиле работают над предупреждением дизентерии у детей

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
Дизентерия является острым кишечным заболеванием, которое передается через воду или пищу. Выявлены случаи заражения среди детей и в Нижнем Тагиле. Однако о вспышках речи не идет. Медики Детской городской больницы работают над опережением распространения инфекции.

На данный момент обстановка с заболеваемостью дизентерией в Нижнем Тагиле стабильная. По данным медиков, вспышек массового инфицирования среди детей не наблюдается. Имеются выявленные случаи, но они единичные.

Причин, из-за которых ребенок может заразиться дизентерией, называется несколько.

На улице сейчас лето и жара. Еда быстро портится, особенно фрукты и ягоды. Люди купаются в водоемах и городских фонтанах. Это все увеличивает риски. Поэтому меры принимаются на опережение, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.

Дизентерия проявляется в видет диареи, а также общей интоксикации органима. Она поражает толстый кишечник, преимущественно его конечный отдел.

Источником инфекции является зараженный человек. Он становится переносчиком с первого дня болезни. Передается она через грязные руки, при употреблении в пищу зараженных бактериями продуктов, а также через инфицированную воду.

Для профилактики заболевания нужно соблюдать несколько рекомендаций:

  • Тщательно мыть руки перед едой и после улицы.
  • Продукты хранить со строгим контролем сроков годности.
  • Не покупать еду в местах несанкционированной торговли.
  • Тщательно мыть фрукты и овощи, а также ополаскивать их кипяченой водой.
  • Не пить воду из источников, которые для этого не предназначены. Рекомендуется употреблять только кипяченую или бутилированную воду.
  • При купании в открытых водоемах или бассейнах не заглатывать воду.
#Ирина Кирилова#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дизентерия#Заболевание#Инфекция#Дети#Врач#Рекомендации
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