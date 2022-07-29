TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
МегаФон переводит софт на российскую платформу

МегаФон переводит софт на российскую платформу

Сегодня, 15:58
Фото: freepic
МегаФон переводит основные HR-процессы на отечественное программное обеспечение.

Такой переход позволит экономить каждый год десятки миллионов рублей, так как более не придется платить за лицензию.  SAP SuccessFactors заменит платформа Neon, разработчиком является компания Nexign.

Отныне у МегаФон есть возможность в одной системе решать основные HR-задачи, например, по выплате бонусов и адаптации сотрудников, так как в компании действует специальная программа по их развитию и повышению эффективности. Ранее большинство разработчиков предлагали недостаточные IT-решения.

Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить её в сжатые сроки под новые задачи, — пояснил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

Он отметил, что новое решение улучшит клиентский опыт всех сотрудников, а также будет работать до 30% быстрее.

В платформе Neon все компоненты разработаны как отдельные IT-продукты. Все данные закрыты и переведены в центры обработки данных МегаФона. Полностью перейти на российскую платформу компания планирует до конца 2022 года. На сегодняшний день на Neon уже работают корпоративный портал, а также система целеполагания. В общей сложности, объединены уже около 30 тысяч сотрудников МегаФона.

Neon был разработан в России для работников компании Nexign, а затем выведен на отечественный рынок.

Мы рады, что наш продукт был выбран такой крупной компанией, как МегаФон. Уверены, что гибкость, масштабируемость и надежность платформы позволят достичь поставленных клиентом целей, — рассказала генеральный директор Nexign Наталья Комлева.
Читайте также:
Уникальный сервис для безопасности российских городов создал МегаФонЭксперты признали мобильную сеть МегаФона лучшей в РоссииМегаФон: девять из десяти компаний России подверглись кибератакам в 2021 году
#Евгения Сафина#Общество#Мегафон#Связь
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
Сегодня, 10:01
Кома и «жуткая боль»: две недели пострадавшая в ДТП ждала операции в больнице Тагила
Сегодня, 14:17
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
Масочный режим вернули? Тагильчане пожаловались на антиковидные ограничения
Вчера, 17:39
Тагильчане в поисках воды открыли пожарный шланг и оставили дом без электричества
Сегодня, 13:55
Медики в Нижнем Тагиле работают над предупреждением дизентерии у детей
Сегодня, 11:17