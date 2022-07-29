МегаФон переводит софт на российскую платформу

В платформе Neon все компоненты разработаны как отдельные IT-продукты. Все данные закрыты и переведены в центры обработки данных МегаФона. Полностью перейти на российскую платформу компания планирует до конца 2022 года. На сегодняшний день на Neon уже работают корпоративный портал, а также система целеполагания. В общей сложности, объединены уже около 30 тысяч сотрудников МегаФона.