МегаФон переводит софт на российскую платформу

Такой переход позволит экономить каждый год десятки миллионов рублей, так как более не придется платить за лицензию. SAP SuccessFactors заменит платформа Neon, разработчиком является компания Nexign.
Отныне у МегаФон есть возможность в одной системе решать основные HR-задачи, например, по выплате бонусов и адаптации сотрудников, так как в компании действует специальная программа по их развитию и повышению эффективности. Ранее большинство разработчиков предлагали недостаточные IT-решения.
Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить её в сжатые сроки под новые задачи, — пояснил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.
Он отметил, что новое решение улучшит клиентский опыт всех сотрудников, а также будет работать до 30% быстрее.
В платформе Neon все компоненты разработаны как отдельные IT-продукты. Все данные закрыты и переведены в центры обработки данных МегаФона. Полностью перейти на российскую платформу компания планирует до конца 2022 года. На сегодняшний день на Neon уже работают корпоративный портал, а также система целеполагания. В общей сложности, объединены уже около 30 тысяч сотрудников МегаФона.
Neon был разработан в России для работников компании Nexign, а затем выведен на отечественный рынок.
Мы рады, что наш продукт был выбран такой крупной компанией, как МегаФон. Уверены, что гибкость, масштабируемость и надежность платформы позволят достичь поставленных клиентом целей, — рассказала генеральный директор Nexign Наталья Комлева.