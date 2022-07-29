«Настоящая легенда»: скончался замдекана УрФУ в Екатеринбурге

Не только для радиофака, но и для всего вуза Олег Александрович - это настоящая легенда, поистине патриот своего факультета, вуза, города, страны, — заявляет Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.
Всю трудовую жизнь и деятельность Олег Александрович посвятил УрФУ. Здесь он получал образование, с 1970-го года — работал.
Именно Олег Александрович заложил все те традиции радиофака, которые мы с вами так ценим и чтим в родном институте. Его имя навсегда останется в истории университета и в нашей памяти, — сообщают «Новости радиофака | ИРИТ-РТФ УрФУ».