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«Настоящая легенда»: скончался замдекана УрФУ в Екатеринбурге

«Настоящая легенда»: скончался замдекана УрФУ в Екатеринбурге

Сегодня, 14:25
Фото: «Новости радиофака | ИРИТ-РТФ УрФУ»
На 77-м году жизни скончался Олег Гусев — замдекана УрФУ, инженер-радиотехник и старший преподаватель факультета. Мужчина ушёл из жизни 28 июля после затяжной болезни.
Не только для радиофака, но и для всего вуза Олег Александрович - это настоящая легенда, поистине патриот своего факультета, вуза, города, страны, — заявляет Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

Всю трудовую жизнь и деятельность Олег Александрович посвятил УрФУ. Здесь он получал образование, с 1970-го года — работал.

Именно Олег Александрович заложил все те традиции радиофака, которые мы с вами так ценим и чтим в родном институте. Его имя навсегда останется в истории университета и в нашей памяти, — сообщают «Новости радиофака | ИРИТ-РТФ УрФУ».
#Екатеринбург#Общество#Смерть#Физика#Университет#УрФУ#Анна Варнакина
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