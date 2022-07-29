Названа причина смога в Нижнем Тагиле

С начала 2022 года специалисты Авиалесоохраны справились с уже более чем 300 возгораниями в Свердловской области. Большую часть удается локализовать и потушить за сутки. Губернатор принял решение направить 65 миллионов рублей на поднятие зарплат тем, кто задействован в работе по борьбе с лесными возгораниями.