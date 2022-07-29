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Названа причина смога в Нижнем Тагиле

Названа причина смога в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:29
Фото: 1MI
Прояснилась причина смога в Свердловской области, включая Нижний Тагил.

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в ходе заседания оперативного штаба объявили, что причина смога в регионе - лесные и торфяные пожары. Известно, что в ближайшие дни по этой причине установятся неблагоприятные погодные условия. Прежде всего, выражаются они в том, что на все выходные область накроет смог. 

Как бы мы ни боролись с природными пожарами, в теплое время года они неизбежны, – подчеркнул Евгений Куйвашев

С начала 2022 года специалисты Авиалесоохраны справились с уже более чем 300 возгораниями в Свердловской области. Большую часть удается локализовать и потушить за сутки. Губернатор принял решение направить 65 миллионов рублей на поднятие зарплат тем, кто задействован в работе по борьбе с лесными возгораниями. 

Нижний Тагил снова накроет смогом
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#Ринат Камалиев#Природа#Нижний Тагил#Евгений Куйвашев#Смог#Туман#Пожар#Лес#Торф#Тушение#МЧС
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