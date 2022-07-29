Названа причина смога в Нижнем Тагиле

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в ходе заседания оперативного штаба объявили, что причина смога в регионе - лесные и торфяные пожары. Известно, что в ближайшие дни по этой причине установятся неблагоприятные погодные условия. Прежде всего, выражаются они в том, что на все выходные область накроет смог.
Как бы мы ни боролись с природными пожарами, в теплое время года они неизбежны, – подчеркнул Евгений Куйвашев.
С начала 2022 года специалисты Авиалесоохраны справились с уже более чем 300 возгораниями в Свердловской области. Большую часть удается локализовать и потушить за сутки. Губернатор принял решение направить 65 миллионов рублей на поднятие зарплат тем, кто задействован в работе по борьбе с лесными возгораниями.