TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Перевозчиков Тагила вновь оштрафовали, а тверкающая девушка подала апелляцию

Перевозчиков Тагила вновь оштрафовали, а тверкающая девушка подала апелляцию

Сегодня, 18:59
Фото: 1MI
Перевозчиков Нижнего Тагила вновь оштрафовали за то, что на маршрутах не было автобусов, а «тверкающая» в центре Екатеринбурга девушка подала апелляцию после того, как отсидела трое суток в изоляторе. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и региона и за 29 июля.

В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах. После проведенной проверки 25 тысяч рублей заплатят перевозчики ООО «Техноком» и ООО «Объединение «Союз НТ». 

В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
Узнать подробнее

Медики в Нижнем Тагиле работают над предупреждением дизентерии (острого кишечного заболевания) у детей. Выявлены случаи заражения среди детей и в Нижнем Тагиле. Однако о вспышках речи не идет. 

Медики в Нижнем Тагиле работают над предупреждением дизентерии у детей
Узнать подробнее

Две недели пострадавшая в ДТП ждала операции в больнице Нижнего Тагила. 27-летняя жительница Новоуральска Евгения находится в реанимации горбольницы №1. Девушке диагностировали множественные травмы, в том числе открытые переломы и, возможно, перелом черепа.

Кома и «жуткая боль»: две недели пострадавшая в ДТП ждала операции в больнице Тагила
Узнать подробнее

Отсидевшая трое суток за тверк жительница Екатеринбурга подала апелляцию. Девушка рассказала, что действует совместно с адвокатом и вскоре ответит на все вопросы об этом инциденте в своих соцсетях.

Отсидевшая трое суток за тверк жительница Екатеринбурга подала апелляцию
Узнать подробнее

Полиция не нашла нарушений в работе автомойки под окнами больницы в Нижнем Тагиле. Владелец автомойки, расположенной под окнами травмпункта, не нарушает законодательство, резюмировала полиция Нижнего Тагила. А прокуратура повторно перенаправила результаты проверок.

Полиция не нашла нарушений в работе автомойки под окнами больницы в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО#Нижний Тагил#Тверк#Кома#Кишечная инфекция#Перевозчики#Штрафы#Автомойка
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
Сегодня, 10:01
Кома и «жуткая боль»: две недели пострадавшая в ДТП ждала операции в больнице Тагила
Сегодня, 14:17
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
Масочный режим вернули? Тагильчане пожаловались на антиковидные ограничения
Вчера, 17:39
Тагильчане в поисках воды открыли пожарный шланг и оставили дом без электричества
Сегодня, 13:55
Медики в Нижнем Тагиле работают над предупреждением дизентерии у детей
Сегодня, 11:17