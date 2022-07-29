Перевозчиков Тагила вновь оштрафовали, а тверкающая девушка подала апелляцию

В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах. После проведенной проверки 25 тысяч рублей заплатят перевозчики ООО «Техноком» и ООО «Объединение «Союз НТ».
Медики в Нижнем Тагиле работают над предупреждением дизентерии (острого кишечного заболевания) у детей. Выявлены случаи заражения среди детей и в Нижнем Тагиле. Однако о вспышках речи не идет.
Две недели пострадавшая в ДТП ждала операции в больнице Нижнего Тагила. 27-летняя жительница Новоуральска Евгения находится в реанимации горбольницы №1. Девушке диагностировали множественные травмы, в том числе открытые переломы и, возможно, перелом черепа.
Отсидевшая трое суток за тверк жительница Екатеринбурга подала апелляцию. Девушка рассказала, что действует совместно с адвокатом и вскоре ответит на все вопросы об этом инциденте в своих соцсетях.
Полиция не нашла нарушений в работе автомойки под окнами больницы в Нижнем Тагиле. Владелец автомойки, расположенной под окнами травмпункта, не нарушает законодательство, резюмировала полиция Нижнего Тагила. А прокуратура повторно перенаправила результаты проверок.