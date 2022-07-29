Пережившей пожар семье психолога из Верхней Салды поможет губернатор

Пожар произошел 28 июля в Верхней Салде. Сгорел дом большой семьи Колупаевых. Анастасия Колупаева работает с несовершеннолетними, в том числе в Нижнем Тагиле. Семья в одночасье потеряла кров, документы, мебель, посуду, одежду.
Однако в Верхней Салде и Нижнем Тагиле уже организован благотворительный сбор для пострадавшей семьи. Администрация Верхней Салды поможет семье восстановить документы и получить все выплаты, которые положены погорельцам.
Семье уже предложили для временного проживания комнату из маневренного фонда, наличие которого находится на особом контроле у губернатора. Старшую дочь Колупаевых отправят в летний лагерь, младшая побудет с мамой.