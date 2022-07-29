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Пережившей пожар семье психолога из Верхней Салды поможет губернатор

Пережившей пожар семье психолога из Верхней Салды поможет губернатор

Сегодня, 20:14
Фото: TagilCity.ru
Потерявшая дом семья из Верхней Салды получит жилье из маневренного фонда, формирование которого находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Пожар произошел 28 июля в Верхней Салде. Сгорел дом большой семьи Колупаевых. Анастасия Колупаева работает с несовершеннолетними, в том числе в Нижнем Тагиле. Семья в одночасье потеряла кров, документы, мебель, посуду, одежду. 

Однако в Верхней Салде и Нижнем Тагиле уже организован благотворительный сбор для пострадавшей семьи. Администрация Верхней Салды поможет семье восстановить документы и получить все выплаты, которые положены погорельцам. 

Семье уже предложили для временного проживания комнату из маневренного фонда, наличие которого находится на особом контроле у губернатора. Старшую дочь Колупаевых отправят в летний лагерь, младшая побудет с мамой. 

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