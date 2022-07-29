Полиция не нашла нарушений в работе автомойки под окнами больницы в Нижнем Тагиле

Больше двух месяцев ведомства не могут поставить точку в деле автомойки под окнами травмпункта Горбольницы № 1 на Вагонке. К дело после обращения прокуратуры Дзержинского района подключился отдел полиции № 17, который должен был установить, ведет ли владелец автомойки предпринимательскую деятельность без разрешительных документов.