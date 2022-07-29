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Полиция не нашла нарушений в работе автомойки под окнами больницы в Нижнем Тагиле

Полиция не нашла нарушений в работе автомойки под окнами больницы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:58
Фото: TagilCity.ru
Владелец автомойки, расположенной под окнами травмпункта, не нарушает законодательство, резюмировала полиция Нижнего Тагила. А прокуратура вновь перенаправила результаты проверок.

Больше двух месяцев ведомства не могут поставить точку в деле автомойки под окнами травмпункта Горбольницы № 1 на Вагонке. К дело после обращения прокуратуры Дзержинского района подключился отдел полиции № 17, который должен был установить, ведет ли владелец автомойки предпринимательскую деятельность без разрешительных документов.

В ходе проверки нарушений не выявлено. На осуществление деятельности имеются все необходимые разрешительные документы, — отметили в беседе с редакцией TagilCity.ru в пресс-службе полиции.

Ранее нарушения выявил Роспотребнадзор. Ведомство заключило, что здание зарегистрировано как обычный гараж, значит, автомойка в нем находится не может. Результаты бали направлены в прокуратуру, в чей надзор не входит деятельность физлиц.

Поступившая информация направлена прокуратурой района в территориальный отдел Росреестра для организации и проведения проверочный мероприятий по названным обстоятельствам, — ответили редакции TagilCity.ru в прокуратуре.

Напомним, нарушения в деятельности автомойки признало и Управление горхозяйством администрации Нижнего Тагила. Сразу после проверок владелец автомойки Федор Плотников перепрофилировал здание под окнами травмпункта в шиномонтажную мастерскую. Однако по закону она также должна иметь санитарно-защитную зону, соответственно, находится вне территории Больницы.

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#Ульяна Савина#Автомойка#Роспотребнадзор#Проверка#Полиция#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология
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