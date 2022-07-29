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Пьяная девушка в шутку «заминировала» кафе в Тавде и села на 3 года

Пьяная девушка в шутку «заминировала» кафе в Тавде и села на 3 года

Сегодня, 14:09
Фото: 1MI
Свердловчанка позвонила в дежурную часть и сообщила о минировании после того, как поссорилась с хозяйкой кафе. Инцидент произошёл в Тавде 12 июня в кафе «Караван».

В день, когда всё случилось, 25-летнюю девушку лишили возможности потанцевать. Изначально обвиняемая пришла в заведение в компании друзей родственника, но после покинула здание. Через какое-то время она вернулась с братом, который перебрал алкоголя и уснул на крыльце кафе.

Далее жительница Тавды проникла внутрь паба, где хотела потанцевать, однако заведение уже закрывалось. Барменша сказала, что устроить дискотеку не получится — нужно уходить. После девушка поссорилась с хозяйкой кафетерия и сделала звонок в дежурную часть. Свердловчанка дезинформировала сотрудников правопорядка, сказав, что кафе «Караван» заминировано. После она перезвонила и попыталась «отменить звонок», однако было уже поздно.

Недавно Тавдинский районный суд вынес приговор «шутнице», лишив её свободы на 3 года с испытательным сроком, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Происшествия#Минирование#Хулиган#Звонок#Суд
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