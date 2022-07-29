Пьяная девушка в шутку «заминировала» кафе в Тавде и села на 3 года

Далее жительница Тавды проникла внутрь паба, где хотела потанцевать, однако заведение уже закрывалось. Барменша сказала, что устроить дискотеку не получится — нужно уходить. После девушка поссорилась с хозяйкой кафетерия и сделала звонок в дежурную часть. Свердловчанка дезинформировала сотрудников правопорядка, сказав, что кафе «Караван» заминировано. После она перезвонила и попыталась «отменить звонок», однако было уже поздно.