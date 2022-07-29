Пьяного самокатчика без прав арестовали в Екатеринбурге

А управление самокатом мощностью до 500 Вт и выше в нетрезвом виде представляет большую угрозу и для самого водителя, и для окружающих. Поэтому нарушителя порядка доставили в суд и арестовали на десять суток, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.