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Пьяного самокатчика без прав арестовали в Екатеринбурге

Пьяного самокатчика без прав арестовали в Екатеринбурге

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
Разъезжающий на самокате нетрезвый гражданин без удостоверения арестован в Екатеринбурге.

Лишенный водительских прав мужчина в состоянии алкогольного опьянения ездил на самокате большой мощности. 59-летний екатеринбуржец ранее был лишен права на управление каким-либо транспортом, а самокат подобного типа требует наличия действующего водительского удостоверения. 

А управление самокатом мощностью до 500 Вт и выше в нетрезвом виде представляет большую угрозу и для самого водителя, и для окружающих. Поэтому нарушителя порядка доставили в суд и арестовали на десять суток, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

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