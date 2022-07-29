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Пьяный водитель в Ирбите пытался уйти от наказания и подкупить сотрудников ГИБДД

Пьяный водитель в Ирбите пытался уйти от наказания и подкупить сотрудников ГИБДД

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
22-летний предприниматель в Ирбите был пойман сотрудниками полиции за вождение в нетрезвом виде. Молодой человек пытался откупиться от ГИБДД многотысячной взяткой, но был арестован за попытку подкупа.

Мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пьянство за рулем, был остановлен нарядом ГИБДД по той же причине. Свердловчанина будут судить сразу по трём статьям, в том числе за вождение в нетрезвом виде и покушение на дачу взятки.

Водителю грозит заключение в тюрьму сроком до 8 лет и тридцатикратная сумма взятки в виде штрафа, а также до двух лет лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пишет Ура.ру.

Напомним, что ранее экс-полицейский попался на взятке от мигрантов в Екатеринбурге.

Экс-полицейский в Екатеринбурге попался на взятке от мигрантов
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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Взятка#Алкоголь#Водитель#Полиция
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