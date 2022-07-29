Пьяный водитель в Ирбите пытался уйти от наказания и подкупить сотрудников ГИБДД

Мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пьянство за рулем, был остановлен нарядом ГИБДД по той же причине. Свердловчанина будут судить сразу по трём статьям, в том числе за вождение в нетрезвом виде и покушение на дачу взятки.
Водителю грозит заключение в тюрьму сроком до 8 лет и тридцатикратная сумма взятки в виде штрафа, а также до двух лет лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пишет Ура.ру.
Напомним, что ранее экс-полицейский попался на взятке от мигрантов в Екатеринбурге.