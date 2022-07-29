Регоператор рассказал об улучшениях в системе сбора ТКО на Урале

Главная цель экологической реформы - налаживание современной и прозрачной системы обращения с отходами. Уже три года фирма «Рифей» активно участвует в модернизации отрасли обращения с ТКО на территории 23 городских округов севера региона.
К настоящему моменту, в сравнении с той ситуацией, что была три года назад, двукратно увеличилось число спецтехники, ежедневно выходящей для сбора ТКО. В полтора раз увеличилось число мусоровозов с задней загрузкой.
А в семи городских округах «Рифей» провел модернизацию коммунальной инфраструктуры. Парк контейнеров там почти весь заменен на пластик (вместо металла). Вывозит мусор оттуда экологичная техника.
Также компания завершила строительство комплексов на полигонах Ивделя, Серова, Краснотурьинска и Нижней Туры.
На данный момент все легальные места ТКО на севере региона оборудованы системами весового контроля с возможностью удаленного мониторинга. Таким образом решена задача точного учета поступающих на полигоны отходов, - сказал исполнительный директор «Рифея» Федор Потапов.
Есть и другие успехи. Например, в конце нынешнего года завершится строительство комплекса по обращению с ТКО в Краснотурьинском
городском округе, а в Нижнем Тагиле появятся экологические пространства.