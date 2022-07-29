С погибшим в ходе спецоперации гранатометчиком простились в Первоуральске

29 июля прошла церемония прощания с Барбашовым Максимом Эдуардовичем, рядовым контрактной службы. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Посмертно представлен к ордену Мужества, сообщили в администрации Первоуральска на официальной странице «ВКонтакте».