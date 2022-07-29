С погибшим в ходе спецоперации гранатометчиком простились в Первоуральске

Максим Барбашов - уроженец Первоуральска, учился в местной школе № 15. По информации издания «Первоуральск Информационный», Максим Барбашов был гранатометчиком мотострелкового полка танковой дивизии и погиб, попав под обстрел.
29 июля прошла церемония прощания с Барбашовым Максимом Эдуардовичем, рядовым контрактной службы. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Посмертно представлен к ордену Мужества, сообщили в администрации Первоуральска на официальной странице «ВКонтакте».