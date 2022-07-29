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С погибшим в ходе спецоперации гранатометчиком простились в Первоуральске

С погибшим в ходе спецоперации гранатометчиком простились в Первоуральске

Сегодня, 21:46
Фото: 1MI
С 21-летним Максимом Барбашовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине, простились в Первоуральске.

Максим Барбашов - уроженец Первоуральска, учился в местной школе № 15. По информации издания «Первоуральск Информационный», Максим Барбашов был гранатометчиком мотострелкового полка танковой дивизии и погиб, попав под обстрел. 

29 июля прошла церемония прощания с Барбашовым Максимом Эдуардовичем, рядовым контрактной службы. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Посмертно представлен к ордену Мужества, сообщили в администрации Первоуральска на официальной странице «ВКонтакте». 

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#Ринат Камалиев#Происшествия#Новости УрФО#Спецоперация#Донбасс#Украина#Солдат#Погибший#Прощание
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