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Posted 29 июля 2022,, 11:14

Published 29 июля 2022,, 11:14

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Спортсмен из Нижнего Тагила победил на спартакиаде учащихся по гребному слалому

29 июля 2022, 11:14
Тагильский спортсмен победил в Тюмени на Всероссийской спартакиаде. Он участвовал в соревновании по гребному слалому.

XI Спартакиада учащихся России по гребному слалому проходит в Тюмени. В команде Нижнего Тагила уже имеется золотая медаль, пишет «Тагильский рабочий».

Победителем стал Андрей Медведев. Он соревновался со спортсменами в категории до 17 лет. На состязании юноша подтвердил свой высокий класс. Также парень победил в соревнованиях на байдарке.

Второе место занял еще один воспитанник СШОР «Уралец» Павел Беляев.

Сегодня, 29 июля, в Тюмени состоятся соревнования по катанию в мужском каноэ и женской байдарке, а также состязания по экстремальному спуску на байдарках.

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