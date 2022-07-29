Спортсмен из Нижнего Тагила победил на спартакиаде учащихся по гребному слалому

Posted 29 июля 2022,, 11:14
Published 29 июля 2022,, 11:14
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
XI Спартакиада учащихся России по гребному слалому проходит в Тюмени. В команде Нижнего Тагила уже имеется золотая медаль, пишет «Тагильский рабочий».
Победителем стал Андрей Медведев. Он соревновался со спортсменами в категории до 17 лет. На состязании юноша подтвердил свой высокий класс. Также парень победил в соревнованиях на байдарке.
Второе место занял еще один воспитанник СШОР «Уралец» Павел Беляев.
Сегодня, 29 июля, в Тюмени состоятся соревнования по катанию в мужском каноэ и женской байдарке, а также состязания по экстремальному спуску на байдарках.