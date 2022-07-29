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Свердловские депутаты обсудили мусоросортивочный комплекс в Нижнем Тагиле

Свердловские депутаты обсудили мусоросортивочный комплекс в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:32
Фото: ООО «СТС»
Народные избранники из комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды свердловского Заксобрания заслушали доклад главы «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова о строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.

Знаковым стало выступление главы АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Он зачитал доклад о строительстве в Нижнем Тагиле комплекса по сортировке мусора. Он должен стать одним из крупнейших объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. 

Организация возводит комплекс по концессионной договоренности с администрацией Нижнего Тагила. Кроме полигона, в проекте - 191 площадка по накоплению и хранению отходов в границах города. Также «Облкоммунэнерго» займется рекультивацией и реконструкцией двух старых городских полигона. 

Дмитрий Буданов обещал депутатам, что объекты будут строиться и реконструироваться в соответствии с современными экотехнологиям, полностью отвечающими стандартами общенационального проекта «Чистый воздух». 

Региональные депутаты высоко оценили опыт работы компании с общественностью, проводимую в том числе совместно с администрацией Нижнего Тагила, и выразили благодарность за просветительскую деятельность среди граждан, сообщает ООО «Корпорация СТС».

#Ринат Камалиев#Экология#Нижний Тагил#Мусор#Сортировка#Компания#Сбор#Отходы#Депутат
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