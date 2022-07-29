Свердловские депутаты обсудили мусоросортивочный комплекс в Нижнем Тагиле

Знаковым стало выступление главы АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Он зачитал доклад о строительстве в Нижнем Тагиле комплекса по сортировке мусора. Он должен стать одним из крупнейших объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.
Организация возводит комплекс по концессионной договоренности с администрацией Нижнего Тагила. Кроме полигона, в проекте - 191 площадка по накоплению и хранению отходов в границах города. Также «Облкоммунэнерго» займется рекультивацией и реконструкцией двух старых городских полигона.
Дмитрий Буданов обещал депутатам, что объекты будут строиться и реконструироваться в соответствии с современными экотехнологиям, полностью отвечающими стандартами общенационального проекта «Чистый воздух».
Региональные депутаты высоко оценили опыт работы компании с общественностью, проводимую в том числе совместно с администрацией Нижнего Тагила, и выразили благодарность за просветительскую деятельность среди граждан, сообщает ООО «Корпорация СТС».