Свердловские депутаты обсудили мусоросортивочный комплекс в Нижнем Тагиле

Организация возводит комплекс по концессионной договоренности с администрацией Нижнего Тагила. Кроме полигона, в проекте - 191 площадка по накоплению и хранению отходов в границах города. Также «Облкоммунэнерго» займется рекультивацией и реконструкцией двух старых городских полигона.