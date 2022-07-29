Учителя-наставники олимпиадников впервые получат премии свердловского губернатора

Педагоги, участвовавшие в подготовке призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, первый раз получат материальные выплаты. Документ об этом подписал глава Свердловской области.
Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что убежден, что надо оказывать поддержку не лишь талантливым школьникам, но и педагогам, которые помогли им достичь высоких результатов. Учителя победителей олимпиад получат 100 тысяч рублей, призеров — 70 тысяч рублей. Подготовившим победителей регионального этапа выплатят по 40 тысяч рублей.
В прошедшем учебном году команда Свердловской области завоевала две победы и 34 призовые позиции в финале Всероссийской олимпиады. Примечательно, что свердловские школьники-участники олимпиады по информатике добились рекордного успеха – из них восемь призеров всероссийского финала. Трех призеров сразу из трех параллелей подготовила учитель информатики екатеринбургской гимназии №9 Екатерина Парамонова.
По мнению Екатерины Парамоновой, олимпиадники переросли уровень школьной программы. Им важно создавать особенности подготовки, позволяющие решать задания университетского уровня, организовывать мастер-классы, приглашать проводить занятия ведущих педагогов, формировать здоровую конкурентную среду, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Моя задача – создать им комфортную и эффективную среду. Очевидно, что ребятам такого уровня подготовки уже тесновато в рамках школьной программы, поэтому необходимо постоянно создавать для них релевантную конкурентную среду, – сказала Екатерина Парамонова.