Учителя-наставники олимпиадников впервые получат премии свердловского губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что убежден, что надо оказывать поддержку не лишь талантливым школьникам, но и педагогам, которые помогли им достичь высоких результатов. Учителя победителей олимпиад получат 100 тысяч рублей, призеров — 70 тысяч рублей. Подготовившим победителей регионального этапа выплатят по 40 тысяч рублей.