В 1,5 раза будет увеличена компенсация платы за ЖКХ в УрФО

Из местного бюджета планируют выделить почти 3 миллиарда рублей на то, чтобы помочь уральцам компенсировать плату за коммуналку. Власти не первый год субсидируют малоимущие семьи и представителей других наименее защищенных категорий населения области. Так, помощь на сумму 2,1 млрд рублей в 2021 году получило около 150 тысяч человек. Компенсация составила от 3 до 5% суммы, указанной в платежке: на одну семью выходит примерно 1549,6 рублей ежемесячно.
Компенсация оплаты коммунальных услуг предоставляется людям, чьи расходы на оплату коммуналки превышают максимально допустимые показатели доли расходов в семейном бюджете. Для людей без детей и супруга или супруги, а также для свердловчан, чей доход меньше прожиточного минимума, показатель составляет 12% от заработной платы, для семейных и тех, чей доход выше или равен минимальной сумме для жизни в РФ — 22%.