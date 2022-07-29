В 1,5 раза будет увеличена компенсация платы за ЖКХ в УрФО

Из местного бюджета планируют выделить почти 3 миллиарда рублей на то, чтобы помочь уральцам компенсировать плату за коммуналку. Власти не первый год субсидируют малоимущие семьи и представителей других наименее защищенных категорий населения области. Так, помощь на сумму 2,1 млрд рублей в 2021 году получило около 150 тысяч человек. Компенсация составила от 3 до 5% суммы, указанной в платежке: на одну семью выходит примерно 1549,6 рублей ежемесячно.