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В 1,5 раза будет увеличена компенсация платы за ЖКХ в УрФО

В 1,5 раза будет увеличена компенсация платы за ЖКХ в УрФО

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
Объем средств на компенсацию оплаты ЖКХ планируют увеличить до 2,8 млрд рублей — это в 1,5 раза больше, чем было в прошлом году, сообщили 28 июля в департаменте информационной политики региона.

Из местного бюджета планируют выделить почти 3 миллиарда рублей на то, чтобы помочь уральцам компенсировать плату за коммуналку. Власти не первый год субсидируют малоимущие семьи и представителей других наименее защищенных категорий населения области. Так, помощь на сумму 2,1 млрд рублей в 2021 году получило около 150 тысяч человек. Компенсация составила от 3 до 5% суммы, указанной в платежке: на одну семью выходит примерно 1549,6 рублей ежемесячно.

Компенсация оплаты коммунальных услуг предоставляется людям, чьи расходы на оплату коммуналки превышают максимально допустимые показатели доли расходов в семейном бюджете. Для людей без детей и супруга или супруги, а также для свердловчан, чей доход меньше прожиточного минимума, показатель составляет 12% от заработной платы, для семейных и тех, чей доход выше или равен минимальной сумме для жизни в РФ — 22%.

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#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Коммунальные платежи#Коммунальные услуги#Компенсация#Субсидии
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