В Асбесте будут судить убившего девушку и ее маленького брата ради золотых сережек

В апреле 2001 года обвиняемый в Асбесте проник в квартиру на улице Ленина, где проживала его знакомая, на тот момент отсутствующая дома, так как уезжала в уральскую столицу. Узнав об этом, подозреваемый решил устранить девушку для того, чтобы украсть ценные вещи из жилища. Он убил ее ножом и отверткой, а после расправился и с видевшим это маленьким сыном жертвы и вынес из квартиры ювелирные украшения.