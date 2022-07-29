В Асбесте будут судить убившего девушку и ее маленького брата ради золотых сережек

Следователи завершили изучение обстоятельств дела, относящегося к 2001 году. Фигурантом является житель Асбеста 1977 года рождения, трудоустроенный в частной организации. Он обвиняется в убийстве 19-летней девушки и ее 7-летнего сына, а также в разбое, покушении на грабеж.
В апреле 2001 года обвиняемый в Асбесте проник в квартиру на улице Ленина, где проживала его знакомая, на тот момент отсутствующая дома, так как уезжала в уральскую столицу. Узнав об этом, подозреваемый решил устранить девушку для того, чтобы украсть ценные вещи из жилища. Он убил ее ножом и отверткой, а после расправился и с видевшим это маленьким сыном жертвы и вынес из квартиры ювелирные украшения.
Затем обвиняемый все же попал в тюрьму за кражу, в результате чего на время выпал из поля зрения следователей. Выйдя на свободу, преступник умело скрывал свое прошлое. Однако следователи все-таки вышли на него и сумели собрать множество доказательств причастности к преступлению 2001 года.
Срок давности за убийство при отягчающих обстоятельствах составляет 15 лет, однако суд все равно вправе наказать и позже найденного виновного, сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Вадим Терновой.