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В Асбесте будут судить убившего девушку и ее маленького брата ради золотых сережек

В Асбесте будут судить убившего девушку и ее маленького брата ради золотых сережек

Сегодня, 15:29
Фото: 1MI
Следователи Свердловской области вычислили подозреваемого в совершенном более 20 лет назад в Асбесте двойном убийстве.

Следователи завершили изучение обстоятельств дела, относящегося к 2001 году. Фигурантом является житель Асбеста 1977 года рождения, трудоустроенный в частной организации. Он обвиняется в убийстве 19-летней девушки и ее 7-летнего сына, а также в разбое, покушении на грабеж. 

В апреле 2001 года обвиняемый в Асбесте проник в квартиру на улице Ленина, где проживала его знакомая, на тот момент отсутствующая дома, так как уезжала в уральскую столицу. Узнав об этом, подозреваемый решил устранить девушку для того, чтобы украсть ценные вещи из жилища. Он убил ее ножом и отверткой, а после расправился и с видевшим это маленьким сыном жертвы и вынес из квартиры ювелирные украшения. 

Затем обвиняемый все же попал в тюрьму за кражу, в результате чего на время выпал из поля зрения следователей. Выйдя на свободу, преступник умело скрывал свое прошлое. Однако следователи все-таки вышли на него и сумели собрать множество доказательств причастности к преступлению 2001 года. 

Срок давности за убийство при отягчающих обстоятельствах составляет 15 лет, однако суд все равно вправе наказать и позже найденного виновного, сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Вадим Терновой. 

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