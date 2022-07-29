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В районе Голого Камня в Нижнем Тагиле запретят движение грузовиков

В районе Голого Камня в Нижнем Тагиле запретят движение грузовиков

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI
Движение грузовиков временно запретят в районе Голого Камня в Нижнем Тагиле.

Граждане, проживающие на улице Трудовая, систематически выражают администрации Нижнего Тагила недовольство в связи с шумом и запыленностью от грузового транспорта, пересекающего их улицу. Грузовики именно через улицу Трудовая следуют в Тонский отвал.

Руководствуясь мнением местных жителей, администрация города поручила управлению городским хозяйством и специализированной организации МБУ «Сигнал-3» произвести работы по монтажу дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» по улице Трудовая от дома № 77А до дома № 87. 

Для проезда грузовиков имеется альтернативный проезд через промзону в соответствии с ПДД, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. 

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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