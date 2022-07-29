В районе Голого Камня в Нижнем Тагиле запретят движение грузовиков

Граждане, проживающие на улице Трудовая, систематически выражают администрации Нижнего Тагила недовольство в связи с шумом и запыленностью от грузового транспорта, пересекающего их улицу. Грузовики именно через улицу Трудовая следуют в Тонский отвал.