В районе Голого Камня в Нижнем Тагиле запретят движение грузовиков

Граждане, проживающие на улице Трудовая, систематически выражают администрации Нижнего Тагила недовольство в связи с шумом и запыленностью от грузового транспорта, пересекающего их улицу. Грузовики именно через улицу Трудовая следуют в Тонский отвал.
Руководствуясь мнением местных жителей, администрация города поручила управлению городским хозяйством и специализированной организации МБУ «Сигнал-3» произвести работы по монтажу дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» по улице Трудовая от дома № 77А до дома № 87.
Для проезда грузовиков имеется альтернативный проезд через промзону в соответствии с ПДД, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.