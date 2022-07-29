TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Волк утащил в лес 8-летнего мальчика и загрыз в Дагестане

Волк утащил в лес 8-летнего мальчика и загрыз в Дагестане

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
Волк загрыз восьмилетнего мальчика в Дагестане. Он вместе двумя другими мальчиками 7 и 9 лет находился в лесном массиве.

Инцидент случился около села Кидеро в Цунтинском районе республики. По данным прокуратуры республики Дагестан, мальчики находились в момент происшествия на окраине села без присмотра взрослых.

Один из детей в результате полученных травм скончался. Второй был госпитализирован.

Прокуратура по данному факту уже организовала проверку. Планируется выяснить, насколько полные меры предпринимаются по урегулированию поголовья хищников. Также будет проверено соблюдение закона о профилактике безнадзорности детей.

По данным Следственного комитета республики, третьему ребенку удалось убежать. По данному факту организована доследственная проверка.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Погибшие#Животные#Волк
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ
Вчера, 15:00
Житель Нижнего Тагила провел сотни уроков трезвости для людей по всей стране
27 июля, 15:34
Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области
Вчера, 15:06
В Нижнем Тагиле женщина в инвалидной коляске помогает найти водителя-волонтера
27 июля, 16:00
Об опасности купания в городских фонтанах рассказали медики Нижнего Тагила
Вчера, 16:16