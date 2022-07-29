Волк утащил в лес 8-летнего мальчика и загрыз в Дагестане

Инцидент случился около села Кидеро в Цунтинском районе республики. По данным прокуратуры республики Дагестан, мальчики находились в момент происшествия на окраине села без присмотра взрослых.
Один из детей в результате полученных травм скончался. Второй был госпитализирован.
Прокуратура по данному факту уже организовала проверку. Планируется выяснить, насколько полные меры предпринимаются по урегулированию поголовья хищников. Также будет проверено соблюдение закона о профилактике безнадзорности детей.
По данным Следственного комитета республики, третьему ребенку удалось убежать. По данному факту организована доследственная проверка.