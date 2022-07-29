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Выбили двери, забрали товар и деньги. Вейп-шоп обокрали ночью в Екатеринбурге

Сегодня, 13:18

Вейп-шоп обокрали ночью в Екатеринбурге

Неизвестные ограбили магазин Vape City в Екатеринбурге в ночь на 29 июля. Инцидент случился на улице Челюскинцев 11/1.

Двое молодых людей выбили стеклянную дверь, забрали товары и деньги, которые были в кассе. Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Теперь владельцы магазина ищут виновных.

По словам представителя магазина, ущерб оценивается примерно в 200 тысяч рублей. Разбита вывеска на двери, двойное стекло, а также украдены товары и 25 тысяч рублей наличными.

Представитель предположил, что грабители не разбирались в продукции, так как украли самые дешевые жидкости и армянские сигареты с одноразовыми, пишет Е1.

В отделение полиции по данному факту уже поступило сообщение. Оно зарегистрировано. На месте побывали сотрудники полиции. Они теперь занимаются розыском подозреваемых, а также проводится оценка ущерба, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

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