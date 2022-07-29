Женщина пыталась на теле провезти в Екатеринбург золотых черепах

Пассажирка, возвращающаяся самолетом в Екатеринбург из Стамбула, попыталась спрятать от служащих таможни декоративные изделия из драгоценных металлов и камней. Для прохождения контроля она направилась в зеленый коридор, который проходят лица, не имеющие при себе товаров, нуждающихся по закону в декларировании.