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Женщина пыталась на теле провезти в Екатеринбург золотых черепах

Женщина пыталась на теле провезти в Екатеринбург золотых черепах

Сегодня, 16:05
Фото: отдел по связям с общественностью УТУ
Авиапассажирка в Екатеринбурге скрывала от сотрудников таможенной службы, что перевозит драгоценные изделия в форме черепах.

Пассажирка, возвращающаяся самолетом в Екатеринбург из Стамбула, попыталась спрятать от служащих таможни декоративные изделия из драгоценных металлов и камней. Для прохождения контроля она направилась в зеленый коридор, который проходят лица, не имеющие при себе товаров, нуждающихся по закону в декларировании. 

Действительно, в багаже и ручной клади женщины подобных товаров подобных товаров не было. Однако таможенники приняли решение просканировать саму пассажирку. В результате, выяснилось, что на теле она прячет пакетик с десятью золотыми черепашками, покрытыми драгоценными камнями. 

Изделия, которые гражданка прятала от таможенников, направлены на товароведческую экспертизу. Самой женщине грозят большой штраф и изъятие скрывавшихся ей предметов, сообщает отдел по связям с общественностью УТУ.

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