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14-летний подросток на мопеде без прав врезался в ГАЗель на свердловской трассе

14-летний подросток на мопеде без прав врезался в ГАЗель на свердловской трассе

Сегодня, 15:20
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Два подростка пострадали в аварии около поселка Арти в Свердловской области. 14-летний школьник без прав поехал кататься на мопеде со своим 16-летним другом, они попали под грузовую ГАЗель.

Выяснилось, что мопед подросток приобрел на собственные деньги и знал где находятся ключи от него. Покататься он решил в тайне от родителей. Школьник не уступил дорогу водителю ГАЗели, который ехал по главной дороге.

В результате пострадали оба ребенка на мопеде, их госпитализировали в больницу с различными травмами. Они ехали без нужной экипировки, а в шлеме был лишь пассажир.

По словам водителя грузовика, мопед резко выехал на трассу. Он пытался затормозить, но столкновения не удалось избежать. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он оказался трезвым.

Теперь родителям подростков грозит штраф за ненадлежащее воспитание детей, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, шесть человек пострадали в дорожной аварии на трассе Верхняя Пышма — Невьянск. Вылетевший на встречку водитель за три года привлекался к ответственности 65 раз.

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