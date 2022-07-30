Автомобиль общественника Максима Ездакова сгорел в Первоуральске

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, ночью в Первоуральске зарегистрирован один пожар с автомобилями. В результате сгорели три машины. Помимо Opel огонь повредил ГАЗель и Honda Accord.
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Потушить огонь, а также провести проливку конструкций пожарным удалось в 3:48.
Напомним, Максим Ездаков является руководителем общественной организации «Трезвый Урал». Она занимается борьбой с контрафактными сигаретами, а также поддельной алкогольной продукцией.