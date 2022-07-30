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Автомобиль общественника Максима Ездакова сгорел в Первоуральске

Автомобиль общественника Максима Ездакова сгорел в Первоуральске

Сегодня, 16:45
Фото: Максим Ездаков ВКонтакте
В ночь на 30 июля 2022 года у общественника Максима Ездакова в Первоуральске сгорел автомобиль Opel Astra.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, ночью в Первоуральске зарегистрирован один пожар с автомобилями. В результате сгорели три машины. Помимо Opel огонь повредил ГАЗель и Honda Accord. 

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Потушить огонь, а также провести проливку конструкций пожарным удалось в 3:48.

Напомним, Максим Ездаков является руководителем общественной организации «Трезвый Урал». Она занимается борьбой с контрафактными сигаретами, а также поддельной алкогольной продукцией. 

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Первоуральск#Пожар#Активисты#Автомобиль
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