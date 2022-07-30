Екатеринбуржец получил штраф за угнанный подростками автомобиль

Пропажу машины с улицы Белинского потерпевший обнаружил 8 июля, он написал заявление в полицию. Однако, по его словам, сотрудники правоохранительных органов бездействуют. Ему самому приходится искать злоумышленников по камерам видеонаблюдения, установленных на магазинах, заправках и парковках.
Также мужчина рассказал, что в то время, когда автомобиль уже был угнан, ему пришел штраф за превышение скорости. Судя по фото, на машине ездят по Екатеринбургу трое подростков, пишет Е1.
Напомним, нетрезвый житель Нижнего Тагила угнал автомобиль, в котором были дорогостоящие строительные инструменты. Похититель бы задержан. Он пояснил в полиции, что совершил преступление случайно, решив проверить подойдут ли его ключи к чужой машине.