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Екатеринбуржец получил штраф за угнанный подростками автомобиль

Екатеринбуржец получил штраф за угнанный подростками автомобиль

Сегодня, 12:32
Фото: 1MI
Трое подростков угнали ВАЗ-2112 у жителя Екатеринбурга, он пытается отыскать злоумышленников. Владельцу автомобиля пришел штраф за превышение скорости.

Пропажу машины с улицы Белинского потерпевший обнаружил 8 июля, он написал заявление в полицию. Однако, по его словам, сотрудники правоохранительных органов бездействуют. Ему самому приходится искать злоумышленников по камерам видеонаблюдения, установленных на магазинах, заправках и парковках.

Также мужчина рассказал, что в то время, когда автомобиль уже был угнан, ему пришел штраф за превышение скорости. Судя по фото, на машине ездят по Екатеринбургу трое подростков, пишет Е1.

Напомним, нетрезвый житель Нижнего Тагила угнал автомобиль, в котором были дорогостоящие строительные инструменты. Похититель бы задержан. Он пояснил в полиции, что совершил преступление случайно, решив проверить подойдут ли его ключи к чужой машине.

Пьяный тагильчанин случайно угнал машину с инструментами внутри
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#Евгения Сафина#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Автомобиль#Полиция#Угон#Штраф
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