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ГБ № 1 Тагила прокомментировала двухнедельное ожидание операций пострадавшей в ДТП

ГБ № 1 Тагила прокомментировала двухнедельное ожидание операций пострадавшей в ДТП

Сегодня, 14:42
Фото: TagilCity.ru
Тактика лечения молодой мамы, две недели ожидающей операций в Горбольнице № 1 Нижнего Тагила, была согласована со Свердловской областной клинической больницей.

Городская больница № 1 Нижнего Тагила, где две недели находится пострадавшая в ДТП Евгения, прокомментировала обвинение мужа женщины. Максим утверждал, что врачи по неизвестным причинам откладывают операции по устранению открытых переломов бедер и переломов нижней и верхней челюстей.

В тагильском медучреждении отметили, что тактика лечения согласована со Свердловской областной клинической больницей №1.

Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Городской больницы № 1 Нижнего Тагила.

Напомним, молодая мама Евгения попала в реанимацию ГБ №1 16 июля, после ночного ДТП. У женщины диагностировали множественные переломы, поэтому специалисты сразу после аварии ввели ее в медикаментозную кому и провели две операции.

Муж Евгении Максим пытался добиться перевода девушки в Екатеринбург, так как считал, что ей не проводят жизненно важные операции. После его личного визита в тагильскую больницу молодой маме назначили операцию на бедрах. Затем ей предстоит перевод в другую клинику для челюстно-лицевой операции.

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