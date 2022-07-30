ГБ № 1 Тагила прокомментировала двухнедельное ожидание операций пострадавшей в ДТП

Муж Евгении Максим пытался добиться перевода девушки в Екатеринбург, так как считал, что ей не проводят жизненно важные операции. После его личного визита в тагильскую больницу молодой маме назначили операцию на бедрах. Затем ей предстоит перевод в другую клинику для челюстно-лицевой операции.