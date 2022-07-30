ГБ № 1 Тагила прокомментировала двухнедельное ожидание операций пострадавшей в ДТП

Городская больница № 1 Нижнего Тагила, где две недели находится пострадавшая в ДТП Евгения, прокомментировала обвинение мужа женщины. Максим утверждал, что врачи по неизвестным причинам откладывают операции по устранению открытых переломов бедер и переломов нижней и верхней челюстей.
В тагильском медучреждении отметили, что тактика лечения согласована со Свердловской областной клинической больницей №1.
Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Городской больницы № 1 Нижнего Тагила.
Напомним, молодая мама Евгения попала в реанимацию ГБ №1 16 июля, после ночного ДТП. У женщины диагностировали множественные переломы, поэтому специалисты сразу после аварии ввели ее в медикаментозную кому и провели две операции.
Муж Евгении Максим пытался добиться перевода девушки в Екатеринбург, так как считал, что ей не проводят жизненно важные операции. После его личного визита в тагильскую больницу молодой маме назначили операцию на бедрах. Затем ей предстоит перевод в другую клинику для челюстно-лицевой операции.