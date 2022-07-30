Мэрия Нижнего Тагила пригласила помощника Путина на День города

Планируется, что Владимир Мединский примет участие в торжественном открытие стелы «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади. Мероприятие запланировано на 14 августа. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал источник в администрации города.



В пресс-службе мэрии информацию подтвердили, отметив, что направили Владимиру Мединскому официальное приглашение.



Напомним, президент России присвоил Нижнему Тагилу звание «Город трудовой доблести» за вклад горожан во времена Великой Отечественной войны. В честь этого на Привокзальной площади устанавливают 17-метровую стелу из гранита и матового стекла, а также благоустраивают территорию вокруг монумента и транспортный узел.