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Мэрия Нижнего Тагила пригласила помощника Путина на День города

Мэрия Нижнего Тагила пригласила помощника Путина на День города

Сегодня, 17:09
Фото: Сайт Кремля
Администрация Нижнего Тагила отправила приглашение помощнику президента России, экс-министру культуры Владимиру Мединскому.

Планируется, что Владимир Мединский примет участие в торжественном открытие стелы «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади. Мероприятие запланировано на 14 августа. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал источник в администрации города. 

В пресс-службе мэрии информацию подтвердили, отметив, что направили Владимиру Мединскому официальное приглашение. 

Напомним, президент России присвоил Нижнему Тагилу звание «Город трудовой доблести» за вклад горожан во времена Великой Отечественной войны. В честь этого на Привокзальной площади устанавливают 17-метровую стелу из гранита и матового стекла, а также благоустраивают территорию вокруг монумента и транспортный узел.

30 июля на стелу установили табличку с указом президента о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести» 30 июля на стелу установили табличку с указом президента о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
30 июля на стелу установили табличку с указом президента о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»
Фото: TagilCity.ru

Установка стелы и пилонов с литыми барельефами оценена в 60 млн рублей, площади — 276 млн рублей. Оба проекта реализует МУП «Тагилдорстрой».

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