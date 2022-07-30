На руках вынесли жителя Алапаевска из горящей квартиры полицейские

При патрулировании сотрудники ДПС увидели столб дыма, поднимающийся из дома на улице Говырина, очаг возгорания находился на втором этаже.
Полицейские вызвали спасателей, а сами эвакуировали жильцов. Однако попасть в квартиру, в которой проживал мужчина, не было возможно, так она была сильно задымлена и объята пламенем. Когда прибыли пожарные, то вскрыли помещение, а сотрудники ДПС вынесли на руках пострадавшего в карету скорой помощи.
В настоящее время решается вопрос о поощрении лейтенанта Егора Ячменева, младшего сержанта Владислава Францева и стажера Данилы Бородина, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, психолог из Верхней Салды Анастасия Колупаева, которая работает с детьми Нижнего Тагила, лишилась дома и имущества из-за пожара. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал оказать ей всестороннюю помощь.