На руках вынесли жителя Алапаевска из горящей квартиры полицейские

Полицейские вызвали спасателей, а сами эвакуировали жильцов. Однако попасть в квартиру, в которой проживал мужчина, не было возможно, так она была сильно задымлена и объята пламенем. Когда прибыли пожарные, то вскрыли помещение, а сотрудники ДПС вынесли на руках пострадавшего в карету скорой помощи.