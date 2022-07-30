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На руках вынесли жителя Алапаевска из горящей квартиры полицейские

На руках вынесли жителя Алапаевска из горящей квартиры полицейские

Сегодня, 14:58
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Восемь человек, в том числе двое детей, помогли эвакуировать из горящего дома в Алапаевске сотрудники ГИБДД, заметившие возгорание.

При патрулировании сотрудники ДПС увидели столб дыма, поднимающийся из дома на улице Говырина, очаг возгорания находился на втором этаже.

Полицейские вызвали спасателей, а сами эвакуировали жильцов. Однако попасть в квартиру, в которой проживал мужчина, не было возможно, так она была сильно задымлена и объята пламенем. Когда прибыли пожарные, то вскрыли помещение, а сотрудники ДПС вынесли на руках пострадавшего в карету скорой помощи.

В настоящее время решается вопрос о поощрении лейтенанта Егора Ячменева, младшего сержанта Владислава Францева и стажера Данилы Бородина, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, психолог из Верхней Салды Анастасия Колупаева, которая работает с детьми Нижнего Тагила, лишилась дома и имущества из-за пожара. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал оказать ей всестороннюю помощь.

Работающая с детьми из Тагила психолог лишилась дома в Верхней Салде из-за пожара
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#Евгения Сафина#Происшествия#Алапаевск#Полиция#ГИБДД#Пожар#Дети#Пострадавший
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