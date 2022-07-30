Названы даты отключения света в Нижнем Тагиле и пригороде

Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

с 31.07.2022 23:00 по 01.08.2022 23:30 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Космонавтов 41а; Оплетина 11а; Черемшанская 37

с 01.08.2022 09:00 по 01.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 52А, 52а, 56; Огнеупорная 60, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112

с 01.08.2022 09:00 по 01.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 8; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 15-2, 15а, 16-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 21-1, 21-2, 26, 2Г, 2в, 3, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1

с 01.08.2022 09:00 по 01.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Продснаба 14-1, 14-2, 15б, 16-1, 18А, 19-1, 19-2, 20-2, 21а, 22-2, 23; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18

с 01.08.2022 09:00 по 01.08.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красногвардейская 61

с 01.08.2022 09:00 по 05.08.2022 16:00

с. Покровское: Советская 74

с 01.08.2022 09:00 по 05.08.2022 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9

с 01.08.2022 09:00 по 05.08.2022 17:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 38; Узкая 44, 49, 51; Зеленстроевская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"

с 01.08.2022 09:30 по 01.08.2022 10:30 п. Черноисточинск: Восточная 90, 92, 94, 98, 98А

с 01.08.2022 09:30 по 01.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Садовая 14, 4, 4а, 6а, 8; киоск "Мороженое" Садовая (район жилого дома № 2); Гараж Садовая 14гар; Гаражи Садовая 18, бокс №1; Гаражный бокс Садовая 18, бокс №2; Остановочный комплекс Садовая

с 01.08.2022 09:30 по 05.08.2022 15:30 с. Покровское: Советская 74, 74 а

с 01.08.2022 10:00 по 01.08.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

с 01.08.2022 11:00 по 01.08.2022 12:00 п. Черноисточинск: Восточная 90, 92, 94, 98, 98А

с 01.08.2022 13:30 по 01.08.2022 14:30 п. Черноисточинск: Восточная 20, 27, 27а, 31, 33, 50а, 52А, 54 А, 54 Б, 55А, 55б, 56 А, 58 А

с 01.08.2022 13:30 по 01.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Красноармейская 46, 60, 62; Первомайская 27; гаражный бокс №11 Красноармейская 60 бокс №11; гаражные боксы Красноармейская 60 литер Б1; Светофор Первомайская - Ломоносова

с 01.08.2022 15:00 по 01.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Чапаева 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 79, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93

с 01.08.2022 21:00 по 01.08.2022 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

с 02.08.2022 09:00 по 02.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 77а, 77б; Тихий 2, 3; Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар

с 02.08.2022 09:00 по 02.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 3, 5, 7; Гвардейская 53, 57, 59; Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5; Малышева 4, 4а; Хохрякова 14; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин "Хозтовары" Балакинская 7 кв.2,3,4,14; светофорный объект Гвардейская дет сад №72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; ТП-3853

с 02.08.2022 09:00 по 02.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гайдара 101, 103, 105, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Котовского 71, 73, 75, 77, 79; Юннатов 1, 2, 3, 4; жилой дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73

с 02.08.2022 09:00 по 02.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

с 02.08.2022 09:00 по 02.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33; Полевая 16, 16аа, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Сосновая 15а; Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

с 02.08.2022 09:00 по 02.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Серная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а; садовый дом СНТ "Горняк-1" Рудника им. III Интернационала Новая участок 11

с 02.08.2022 09:00 по 02.08.2022 16:00 д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4, 5, 8; наружное освещение д. Заречная

с 02.08.2022 09:00 по 02.08.2022 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

с 02.08.2022 09:00 по 02.08.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красногвардейская 57, 59, 59/2, 61; КНС № 27 Красногвардейская

с 02.08.2022 09:30 по 02.08.2022 10:30 п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

с 02.08.2022 09:30 по 02.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 80, 82, 84, 86, 88, 88-1; Смоленская 26; Строителей проспект 11, 13, 15, 17, 24, 4, 7; гараж № 3 Горошникова 82, бокс №3; Гараж Горошникова 86-88; Гараж Горошникова 86гар; гаражный бокс №3 Горошникова д.82 в квартале №24 Центральной части города; Гараж Горошникова р-н ж/д №82, бокс №5; Гараж Горошникова р-н ж/д №82, бокс №9; Гаражный бокс Горошникова р-н ж/д №82, квартал 24; Гараж Мира 11гар; Гараж Строителей проспект 10/15

с 02.08.2022 10:00 по 02.08.2022 17:00 с.Покровское-1: Покровское-1 101, 109, 33; Покровское 122, 65; с. Покровское-1 0; строительные вагончики пос. Покровское-1 г.Нижний Тагил Свердловской обл; Оборудование для испытания беспилотных самолетов с. Покровское-1 Аэродром "Салка"; БССС №31 с. Покровское-1 аэродром ФКП НТИИМ; гаражный бокс Покровское-1; Гаражные боксы Покровское

с 02.08.2022 10:00 по 02.08.2022 18:00 с.Покровское-1: Покровское-1 101, 109, 12, 33; Покровское 111, 117, 122, 65, 87, 88, 98, 99; с. Покровское-1 0; строительные вагончики пос. Покровское-1 г.Нижний Тагил Свердловской обл; Нежилое помещение (в здании клуба) Покровское-1 п. Сокол; Оборудование для испытания беспилотных самолетов с. Покровское-1 Аэродром "Салка"; БССС №31 с. Покровское-1 аэродром ФКП НТИИМ; ШУО-0,4 кВ от ТП-2907 ; гаражный бокс Покровское-1; Гаражные боксы Покровское

с 02.08.2022 11:00 по 02.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Ватутина 52, 54; Тимирязева 11, 13, 19, 3, 5, 5 аа, 7, 9, 9 аа; Чайковского 10; Дом Крупской 55 аа; Дом Тимирязева 11 аа

с 02.08.2022 11:00 по 02.08.2022 12:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

с 02.08.2022 13:30 по 02.08.2022 14:30 г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

с 03.08.2022 09:00 по 03.08.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Алтайская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 138, 140, 148, 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Гайдара 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 90, 92, 92г, 94, 96, 98, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Калужская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 153, 155, 156, 158, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 226а, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 236, 241, 248, 250, 252, 252а, 97, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 145, 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217, 229, 231, 233, 235, 237, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Коровина 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 5, 7, 9; Котовского 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 68, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Красноярская 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 7, 9; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Омская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Урожайная 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; Юннатов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5-7, 6, 7-1, 8, 9; Круговая 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 96, 98; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП--2037 Алтайская -Киевская; светофорный объект Алтайская -Юности; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; жилой дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73; Дом Коровина 30, кв. 1; ПУ-2017 н.о. Котовского -Челябинская; Дом Котовского 105-2; наружное освещение ТП-2034 Котовского 70,101; жилой дом Урожайная 118 А; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203); жилой дом Юннатов 12 кв.2; КНС-8 б 3 совхоз

с 03.08.2022 09:00 по 03.08.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Алтайская , 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66-1, 68, 70, 72, 74, 74 А, 8; Боровая 31, 32а, 35, 37, 39, 41; Калужская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 74 А, 75, 76, 77, 78, 79, 9; Киевская 13, 15, 17, 19, 20, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71; Коксовая 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 2а, 3, 31, 33, 5, 7, 9; Краснофлотская 14, 15, 16, 17, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 8, 9; Полевая 10, 11, 16, 16аа, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 4, 6, 7, 8, 9; Проезжая 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 5, 6, 8, 8аа; Советская 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 3, 33, 4, 5, 6, 62, 7, 9; Сосновая 15а; Спортивная 1, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 5, 8, 9; Трикотажников 1, 3а; Урожайная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49-1, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 9; Цементная 2; п. Сухоложский .; Сухоложская 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Светоточки подключенные к распредсетям(65св) Алтайская , Боровая, Калужская, Киевская, Урожайная; Гаражные боксы Алтайская п.Сухоложский; автосервис-автомагазин Алтайская р-он дома № 72; светофорный объект Восточное шоссе ул.Цементная; Базовая станция сотовой связи Полевая /Советская; Мастерская Советская 27 (Кушва); Наружное освещение ТП-2610 ; наружное освещение ТП-2433 ; наружное освещение ТП-2438; СТП-63кВА для электроснабжения производственной площадки складирования металлолома Автомобилистов; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2444 Алтайская; НСС Сухоложский Проезжая

с 03.08.2022 09:00 по 03.08.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 138, 140, 148; Калужская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 153, 155, 156, 158, 97, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 145, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП--2037 Алтайская -Киевская; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; жилой дом Урожайная 118 А

с 03.08.2022 09:00 по 03.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 28, 30, 32, 34; Зои Космодемьянской 15, 17, 19, 21, 23; ТП-3613 вв. 1 и вв. 2 ; Здание гинекологии Больничный городок

с 03.08.2022 09:00 по 03.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

с 03.08.2022 09:00 по 03.08.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красногвардейская 59, 59/2, 61

с 03.08.2022 10:00 по 03.08.2022 16:00 д. Усть-Утка, д. Баронская, д. Ёква, д. Харёнки

с 03.08.2022 23:59 по 05.08.2022 23:00 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) д. Усть-Утка, д. Баронская, д. Ёква, д. Харёнки

с 04.08.2022 09:00 по 04.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 0, 36, 38; Зои Космодемьянской 19; магазин Балакинская 34 (площадь бывшей кв. 6); Гараж Балакинская 38-33; ТП-3613 ; ТП-3613 вв. 1 и вв. 2 ; Здание гинекологии Больничный городок

с 04.08.2022 09:00 по 04.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

с 04.08.2022 09:00 по 04.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Калинина 101, 99

с 04.08.2022 09:00 по 04.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а

с 04.08.2022 09:00 по 04.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

с 04.08.2022 09:00 по 05.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 138, 140; Калужская 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 138, 153, 156, 158, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 109, 136; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; жилой дом Урожайная 118 А

с 04.08.2022 10:00 по 04.08.2022 16:00 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 19, 20, 21, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47; Красных Партизан 17; Чапаева 3, 5

с 04.08.2022 11:00 по 04.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 116, 165, 173

с 04.08.2022 13:30 по 04.08.2022 14:30 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 191

с 04.08.2022 13:30 по 04.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б; Тихий 2, 3; Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар

с 04.08.2022 14:00 по 04.08.2022 15:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 179, 180, 187, 189

с 04.08.2022 14:00 по 04.08.2022 20:00 д. Усть-Утка, д. Баронская: Береговая 1, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 27а, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Заречная 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 8, 9; Кирова 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 32, 40, 5, 6, 8; Мамина-Сибиряка 1, 10, 11, 13, 16, 17, 17А, 2, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, 29а, 31, 31-2, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 7, 9; Октябрьская 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Советская ., 1, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 28 А, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23 А, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЛЭП-10кВ ТП-142 наружное освещение д. Баронская; Таксофон д. Баронская Заречная в районе жилого дома № 5; Базовая станция д. Усть-Утка ; Пилорама д.Усть-Утка ; Водокачка п.Усть-Утка; ШУО-0,4 кВ от ТП-6125 д. Усть-Утка Советская

с 04.08.2022 14:00 по 04.08.2022 20:00 д. Усть-Утка, д. Ёква, д. Харёнки: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Лесная 1; Набережная , 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1Б, 2, 20, 24, 25, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 8, 9, 9 А; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 3А, 4а, 6-1, 8; (НЕТ) , ---, 1, 2, 3, 4, 6, 8; Чекановская 1, 10, 12, 14, 5, 6; д.Харенки 9; ЛЭП-10кВ ТП-143 наружное освещение д. Усть-Утка; ЛЭП-10кВ, СТП 25/10/0,4 наружное освещение п. Еква; Дом Набережная 27(5); Дом Набережная СТ. КОН.; Группа жилых домов в д.Харенки ( ул. Набережная 1, 1а, 1г, ул. Чекановская 3, 4) Набережная ТП 6126; индивидуальный жилой дом Новая 5 (Ёква); базовая станция сотовой связи Центральная п.Ёква; Дом Чекановская 1 нов. кон.; Базовая станция д. Харёнки ; Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки ; Подворье в п. Харенки ; Охотничье х-во п. Харенки

с 05.08.2022 09:30 по 05.08.2022 12:30 г. Нижний Тагил: Кузнецкого 57; Максима Горького 2, 41; Черных 100; КНС № 17 Максима Горького; "Рифей" Максима Горького

с 05.08.2022 10:00 по 05.08.2022 16:00 п. Висимо-Уткинск: Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Карла Либкнехта 2, 4, 6; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В

с 05.08.2022 13:15 по 05.08.2022 14:15 г.Нижний Тагил ул. Штурмовая 61а-83, 76-94а

с 05.08.2022 14:30 по 05.08.2022 15:30 г.Нижний Тагил ул. Штурмовая 6а-32, 1-27а, Трудовая 15а, Носова 86, 88,92,94

с 07.08.2022 23:00 по 12.08.2022 07:00 (ежедневно на 10 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 10, 16; Ленинградский проспект 103, 105, 107; Энтузиастов 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 91, 93; Магазин "Алиса" Зари 16-184; светофорный объект ПВУ Зари Энтузиастов 84 (лицей № 39); ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2127 Зари от ул. Энтузиастов до пр. Ленинградский; светофорный объект типа Т7 Энтузиастов 89 (лицей №39)

с 07.08.2022 23:59 по 08.08.2022 23:59 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красных Зорь 3а, 6; Металлургов 46, 46а, 50а, 52, 54, 58, 60, 72; РСПД Металлургов 50а подъезд 4; РСПД Металлургов 54 подъезд 3; РСПД Металлургов 72а подъезд 2; РСПД Металлургов 72б подъезд 3

с 08.08.2022 09:00 по 08.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Красных Партизан 20, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Максима Горького 15А; Скважина Красных Партизан скважина; жилой дом Красных Партизан уч.41В

с 08.08.2022 09:00 по 09.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: 9 Января 6а; Сурикова 18/1; Щорса 18/6, 5; Гаражные боксы (30 шт) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (500 шт.) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (218 боксов) Парижской Коммуны; Гаражные боксы (660 шт.) Почтовая

с 08.08.2022 09:00 по 12.08.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Дальняя 63; Зеленстроевский проезд 1, 1А, 2, 2гар, 3, 5; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 8; Смоленская 1, 2, 3, 4, 6, 7; Степная 93; Узкая 44, 49, 51; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"

с 08.08.2022 09:00 по 19.08.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Декабристов 17А; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

с 08.08.2022 09:30 по 08.08.2022 10:30 п. Черноисточинск: Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 70А, 71, 72, 72А, 73, 74, 76, 78, 80, 82

с 08.08.2022 09:30 по 08.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 3, 33, 4, 46, 52, 59; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 21, 9; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 66, 88, 90, 92, 94; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 26, 55, 58; Трудовая 110, 15а; Штурмовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 4в, 5, 6а, 6б, 7, 8, 8А, 9; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; Дом Штурмовая 20 кв.1; Дом Штурмовая 20 кв.2; Дом Штурмовая 27а-1; Дом Штурмовая 27а-2; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов; сооружение связи (многофункциональная опора) Малая; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова

с 08.08.2022 11:00 по 08.08.2022 12:00 п. Черноисточинск: Куйбышева 53А, 55 А; Максима Горького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Некрасова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

с 09.08.2022 09:00 по 10.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Вязовская 38; Циолковского 18

с 09.08.2022 10:00 по 09.08.2022 12:00 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 19, 20, 21, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47; Красных Партизан 17; Чапаева 3, 5

с 09.08.2022 11:00 по 09.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Ягодная 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 3а; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 6; скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики

с 09.08.2022 13:30 по 09.08.2022 14:30

г. Нижний Тагил: Ильича 12

с 09.08.2022 22:00 по 10.08.2022 23:30 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кузнецкого 10, 12; Максима Горького 30А; Черных 25, 27, 28, 29, 31, 33; Светофор "Школа №23" Черных

с 10.08.2022 09:00 по 10.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 1, 2а; Металлургов 25, 25А, 64, 68; Автостоянка Красных Зорь /Балакинская; КНС № 22 Балакинская

с 10.08.2022 09:00 по 11.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 19б, 20, 22, 24, 26; Волгодонская 14, 16; Карпинского 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Лермонтова 26; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2; жилой дом Лермонтова участок 16

с 10.08.2022 09:00 по 11.08.2022 18:00 (2 раза по 10 мин. для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Юности 11, 19

с 10.08.2022 09:30 по 10.08.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Липовый тракт 11, 13; Оплетина 1, 3; Фрунзе 34, 34-1, 34-2, 36, 38; Черемшанская 10, 4, 8; М-н "Обувь большого города" Фрунзе 34-17,18; косметический салон Фрунзе 36 (бывш. кв. 13 и пристрой); магазин "Парфюм косметик" Фрунзе 36 (кв. 1); М-н "Екатерина" Фрунзе 36-2,4; Гараж Черных 21гар; н/о ТП-1251

с 10.08.2022 09:30 по 11.08.2022 15:00

г. Нижний Тагил: Им. 3 Интернационала 10, 7, 8; Днепровская 1, 2

с 10.08.2022 10:00 по 10.08.2022 11:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 35; Пушкина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9

с 10.08.2022 10:00 по 10.08.2022 16:00 с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПУ-6120А с. Сулем

с 10.08.2022 10:00 по 11.08.2022 13:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 3; Ленинградский проспект 13; Трикотажников ., 1, 15, 2, 5, 7, 7 Б; Юности 10, 12а, 8; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Овощехранилище Трикотажников мкрн Юность; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы(36) Трикотажников промзона; ГСК "Мебельщик" Трикотажников; гаражный бокс Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ "Домостроитель" Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

с 10.08.2022 12:00 по 10.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98; скважина Ломоносова 96

с 10.08.2022 13:00 по 10.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Липовый тракт 11; Фрунзе 34, 38; н/о ТП-1251

с 10.08.2022 22:00 по 11.08.2022 23:30 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кузнецкого 10, 12; Максима Горького 30А; Черных 25, 27, 28, 29, 31, 33; Светофор "Школа №23" Черных

с 10.08.2022 23:59 по 11.08.2022 23:59 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красных Зорь 2, 3а, 4, 6; Металлургов 56, 56а, 58; Магазин Металлургов 52-75; н.о. от ТП-3651

с 11.08.2022 09:00 по 11.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 1, 3, 5; Окунева 31, 33, 33а; Энтузиастов 2, 2-2, 2-42, 2а, 4, 6, 8; Светофор Окунева - Энтузиастов; Магазин "АвтоГАЗзапчасть" Энтузиастов 4-20,21,22,40

с 11.08.2022 09:00 по 11.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Восточная 100, 101, 102, 103, 104, 182Г, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 97, 99

с 11.08.2022 09:00 по 11.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69

с 11.08.2022 09:00 по 11.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ленина 142, 108б, 108в, 114, 116, 118А, 118б

с 11.08.2022 09:00 по 11.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Первомайская 184, 188а, 189, 193А, 195, 195а, 197; индивидуальный жилой дом Восточная 100 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 Б

с 11.08.2022 09:00 по 11.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Первомайская 188Б, 190А, 190д, 196А, 198А, 198Б, 200А, 200Б, 202А, 204А, 204Б, 204Д, 206А, 208А, 210Б, 210Г, 212; индивидуальный жилой дом Первомайская 192 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 194 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Г

с 11.08.2022 09:00 по 11.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Пионерская 39 Г, 39А, 41Б, 43, 49Б, 49Г, 49Ж, 49К, 50 Г, 50Д, 50Е, 51, 55, 55А, 56, 57, 81А, 83Б, 89 А, 91А; Таежная 63; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 39 Б

с 11.08.2022 09:00 по 11.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Пионерская 39 Г, 39А, 41Б, 43, 49Б, 49Г, 49Ж, 49К, 50 Г, 50Д, 50Е, 51, 55, 55А, 56, 57, 81А, 83Б, 89 А, 91А; Таежная 63; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 39 Б

с 11.08.2022 09:00 по 11.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9

с 11.08.2022 09:30 по 11.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 60, 60 А, 62, 64, 66; Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 62, 63, 64, 64а, 65, 65а, 66, 67, 67В, 67а, 67б, 67г, 68, 69б, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 80, 80а, 84, 86, 90, 92, 94, 94а, 96, 98; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Светофор Дружинина / пр. Уральский

с 11.08.2022 09:30 по 12.08.2022 15:00 г. Нижний Тагил: 7 квартал 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9; Керченская 4, 6; Крылова 8; Овощехранилище "Северянка-2" 7 квартал; Профилакторий 7 квартал

с 11.08.2022 11:00 по 11.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Высокогорская 47; Максима Горького 43, 45

с 11.08.2022 23:00 по 12.08.2022 07:00 (2 раза по 10 мин. для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Бажова 3, 3-2, 3а, 5; Ильича 14, 14-1; нежилое помещение Ильича 14 пом.1042; наружное освещение ТП-2012

с 12.08.2022 09:00 по 12.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 52, 54; Ленинградский проспект 11, 13, 15, 15-1, 15-2; Энтузиастов 18, 20, 22, 24, 26; светофорный объект типа Т7 Энтузиастов /МБОУ № 51 (лицей); нежилое помещение (магазин) Энтузиастов 22, пом. 1044; наружное освещение ТП-2042

с 12.08.2022 09:00 по 12.08.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 68А.; автосервис Черноисточинское шоссе 66 строение 4; гаражно-эксплуатационный кооператив Черноисточинское шоссе в коммунально-складской зоне ГГМ; Оптовый рынок "Гальянский" Черноисточинский тракт; ТП для электроснабжения ГЭК "Карьерный" Черноисточинское шоссе; Оптовый рынок "Гальянский" Черноисточинское шоссе

с 12.08.2022 09:30 по 12.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 15, 15Б, 17, 19, 21, 23а, 35А; РК NTG 062 GGBB Черноисточинское шоссе 150м после ост. Универсам; РК NTG 061 GGBB Черноисточинское шоссе автосалон "Тойота"; ПУ-ТРП-1015 н.о. Черноисточинское шоссе; магазин Черноисточинское шоссе

с 12.08.2022 11:00 по 12.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 100, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 90а, 92, 94, 98; Гараж Большая-Гальянская 90/гар

с 12.08.2022 11:10 по 12.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 35, 39, 5, 6, 7, 8; Отрадная 17, 3, 5, 7; Родная 2, 4, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

с 12.08.2022 23:00 по 13.08.2022 07:00 (на 10 мин. для восстановления нормальной схемы) г. Нижний Тагил: Бажова 11, 3а; Дзержинского 28, 30, 34; Магазин Ильича 16/28; Светофор Ильича Дзержинского

с 14.08.2022 21:00 по 14.08.2022 23:30 г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-2, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

с 14.08.2022 21:00 по 14.08.2022 23:30 г. Нижний Тагил: Носова 80, 83, 86; Радищева 3, 5; светофорный объект Т7 Радищева 3 (МБОУ СОШ № 48); газорегуляторный пункт ГРПБ-38 Радищева

с 15.08.2022 08:30 по 15.08.2022 16:30 п. Висим: 8 Марта 36, 36а, 38; Красноармейская 57

с 15.08.2022 08:30 по 15.08.2022 16:30 п. Висим: Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88; Красных Партизан 2; Баклыкова 2, 6, 8

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 113; Магазин "Лидер" Пархоменко 113 (быв. кв. № 41,42); офис Пархоменко 113 (пл. бывшей кв. 23); нежилое помещение Пархоменко 113-2

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9; Раздельная 9; Раздольный пер. 8; Белогорская 30 А, 34, 37 А; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Уральский пр. в районе д.83А; индивидуальный жилой дом Урочище "Нива" участок 248; Н/о ТП-4030 1 Фотеево; щит для электроснабжения строительного вагончика для строительства мостового перехода Свердловское шоссе; магазин Белогорская

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33; Полевая 16, 16аа, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Сосновая 15а; Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Космическая 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47; Брусничная 17

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Монтажников 48; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Минская 106, 110; Садоводов 111; Смоленская 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 120, 99, 99А

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Монтажников 60; Смоленская 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Сцепщиков 1а-17, 4-20; Кондукторская 1, 7, ГРП-25; Константина Заслонова 1-21, 4-14

с 15.08.2022 09:00 по 15.08.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 72, 73, 74; Компасная 52; Красногвардейская 56а, 58, 58а, 60, 60а; Менделеева 50, 61; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9; гараж Тургенева 20 гар

с 15.08.2022 09:00 по 18.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

с 15.08.2022 09:00 по 19.08.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Гаева 121; Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Доменная 100, 101, 102, 104, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 114, 116, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9; Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9; Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61 Б, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; жилой дом Лисогорская участок 122 А; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; ПУ-4029А Н.О. Декабристов; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; временное ТП на период строительства Союзная; ЛЭП 10 кВ для электроснабжения тонского отвала Трудовая; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост "Южный" Голый Камень

с 15.08.2022 09:00 по 19.08.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Дальняя 63; Зеленстроевский проезд 1, 1А, 2, 2гар, 3, 5; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 8; Смоленская 1, 2, 3, 4, 6, 7; Степная 93; Узкая 44, 49, 51; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"

с 15.08.2022 09:00 по 19.08.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Носова 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25 А, 26, 27 А, 28, 29, 29а, 31/2, 31а, 32, 33, 35, 35а, 37, 46, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9; Черноисточинское шоссе 16, 16А; Гараж Носова 18 гараж; ШУО-0,4кВ от ТП-1058 Носова 23 (военкомат); гаражный бокс (строительство) Носова 32Агар; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-1058А Носова; магазин непродовольственных товаров Черноисточинское шоссе

с 15.08.2022 09:30 по 16.08.2022 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Локомотивная 2а, 2-32, 1-13, 13а; Степная 89; Песчаная 1-25, 2-22; Узкая 27

с 15.08.2022 10:00 по 15.08.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Санаторий "Руш" 15; Руш 12, 13, 14; нежилое помещение № 4 Санаторий "Руш" в районе дома 12

с 15.08.2022 13:30 по 15.08.2022 14:30 п. Черноисточинск: Кирова 1А; Юбилейная 6; нежилое помещение (предприятие общественного питания) Кирова 1а корп.2; модульное здание для размещения общей врачебной практики Юбилейная 2 "В"

с 15.08.2022 15:00 по 15.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 22, 24, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 В, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 79, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46

с 15.08.2022 22:00 по 16.08.2022 06:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 0, 18; Гвардейская 45, 45а, 47, 49, 51; Мартеновская 20, 20-3, 30; Металлургов 40, 46, 46б, 48б, 58а; Попова 17, 19, 19А; Гвардейский бульвар 49; РСПД Балакинская 18 подъезд 4; РСПД Гвардейская 45 подъезды 3,7; РСПД Гвардейская 47 подъезд 3; РСПД Гвардейская 49 подъезд 3; РСПД Металлургов 48б подъезд 3; Магазин Попова 19 - 118а; салон красоты "ДанЛи" Попова 19-47; ПУ-3657 наружного освещения Гвардейская

с 16.08.2022 08:30 по 16.08.2022 16:30 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Красных Партизан 17, 4, 6; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 3, 5; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20

с 16.08.2022 09:00 по 17.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 60, 62, 72, 76, 88 Б; Зеленая 35; н/о ТП-1055

с 16.08.2022 09:30 по 16.08.2022 11:30 г. Нижний Тагил: Авангардная 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 29, 2В, 2а, 2б, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9; Гайдара 46, 48, 50, 50-1, 52, 56, 58, 60, 62, 64; Ельничная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2а, 2б, 3, 4, 4Б, 5, 7, 9; Иркутская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Котовского 34, 34г, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53; Незаметный 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Огородная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; Челябинская 5; Дом Авангардная 2В, кв. 3; Дом Авангардная 2В, кв.2; квартира Незаметный 4 кв.2; ШУО-0,4кВ от ТП-2036 ; КНС-8 9 посёлок

с 16.08.2022 11:00 по 16.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: ул. 70-летия Победы 116, 119, 102

с 16.08.2022 13:30 по 16.08.2022 14:30 г. Нижний Тагил: ул. 70-летия Победы 124, 130, 139, 138, 137, 134

с 16.08.2022 13:30 по 16.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 54, 56, 56-2, 58, 58 А, 58А, 60, 60-6, 62; Ленина 52, 54, 56, 56 А, 58, 58-1, 58-3; Мира 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 55; гаражный бокс в кв.№ 33 жилого дома № 24по пр.Мира; РСПД (Распред. сеть передачи данных) Карла Маркса 54/28; Интернет Карла Маркса 54/28 Мира; Магазин Карла Маркса 54/28 Мира-28; Магазин Карла Маркса 54/Мира 28; Магазин "Книги, канцтовары" Карла Маркса 54/Мира 28; Жилой дом Карла Маркса 54/Мира 28; м-н промышленных товаров "Интерьер плюс" Карла Маркса 56-3,4,5,6; магазин Карла Маркса 60 (3,4); нежилое помещение Карла Маркса 62 помещение 1001; Магазин промтоваров Карла Маркса 62-10; РК NTG 020 GGPP Ленина 52 м-н Честер; Салон сотовой связи "Связной" Ленина 54-14; Магазин промышленных товаров Ленина 54-21; Салон полиграфии "Графика" Ленина 54-23; Офис Ленина 54-23; Магазин "Карапуз"(подвальное помещ.) Ленина 54-3,13; М-н Ленина 58-13; Магазин "Panasonic" Ленина 58-14; Магазин "Левайс" Ленина 58-21; Магазин Мира 22 (кв.23-27); Офис Мира 22-17,24; Стоматологический кабинет Мира 22-26; Гараж Мира 26 у ТП; Магазин промтоваров Мира 28/54; ООО "НКС" Мира 28/К.Маркса 54; Телекоммутационное оборудование Мира 28/К.Маркса 54; гаражный бокс Мира р-н ж/д №24

с 16.08.2022 15:00 по 16.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 191, 198

с 16.08.2022 23:00 по 19.08.2022 23:00 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Санаторий "Руш" 10; ГЭК "Руш" Руш

с 17.08.2022 08:30 по 17.08.2022 16:30 п. Висимо-Уткинск: Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Карла Либкнехта 2, 4, 6; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В

с 17.08.2022 08:30 по 17.08.2022 16:30с 17.08.2022 08:30 по 17.08.2022 16:30м п. Висимо-Уткинск: Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 32, 33, 35, 37, 4, 7а, 8; Малая 1, 2, 4; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 53, 6, 7, 8, 9; Рабоче-Крестьянская 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 8; Скважина Советская 23скв

с 17.08.2022 08:30 по 17.08.2022 16:30 п. Висимо-Уткинск: Рабоче-Крестьянская 1; Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2 Л, 20, 23, 24, 26, 28, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Дом Пролетарская 1а кв.1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина

с 17.08.2022 09:00 по 17.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Красных Зорь 2, 3а, 4, 6; Металлургов 56, 56а, 58; Магазин Металлургов 52-75; ТП-3651

с 17.08.2022 09:30 по 17.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 101, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 110, 110а, 111, 112, 112а, 113, 113а, 114, 114а, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 128а, 128б, 132, 134, 136, 138, 138А, 138а, 140, 140а, 142, 144, 146, 146а, 148, 150а, 91, 93, 95, 97, 99, 99а; Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Дальневосточная 16; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-1, 18, 1а, 2, 20, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39а, 39б, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49 А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 5а, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 67 Б, 67А, 68, 68а, 69, 69 А, 7, 70, 71 А, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 78, 79, 79а, 8, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89, 9; Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15а, 16, 18, 18а, 2, 2 В, 20, 20а, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 82а, 83, 83а, 84, 84а, 84б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42/1, 42/2, 42а, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 6, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 9; Рябиновая 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22б, 23, 24, 26, 27, 28, 2а, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64, 65, 67, 7, 8, 9; Ударная 10, 11, 11б, 12, 13а, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 22Б, 22а, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г; Челюскинцев 31, 39-2, 41, 47; Н/о ТП-4012 пер. Каневский; светофорный объект типа Т7 Бригадная -Уральский пр-т (в районе д/сада № 19); Дом Гаева 11гар; жилой дом Коммуны 6 гараж; Н/о ТП-4037 Лисогорская /пер. Каневский; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43; ШР-18 Рабочая опора № 7; жилой дом Соревнования 2 литер Б; Дом Ударная 36верхв; газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр "Старая Гальянка"; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе ; Сторожевая башня на Лисьей горе ; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

с 17.08.2022 23:00 по 18.08.2022 23:59 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 50, 50А, 52, 54, 56, 58А; жилой дом Черноисточинское шоссе 50 п. 2; СТК 001 Черноисточинское шоссе 50(1); СКТ 001 Черноисточинское шоссе 50(2); магазин "Бриз" Черноисточинское шоссе 54-110,123

с 17.08.2022 09:30 по 17.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 119, 121, 123, 123а, 125, 127, 127а, 129, 131, 131а, 133, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 162а, 164, 166, 168, 170, 172, 174в; Дальневосточная 11, 12, 13, 14; Рябиновая 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82; Соревнования 101, 103, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-2, 86/1, 86А, 87, 88,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97а, 98, 99; индивидуальный жилой дом Бригадная 117 А; садовый центр Бригадная 155 А; ШР-3 Бригадная опора № 20; ШР-1 Бригадная опора № 8; Н/о ТП-4098 Рябиновая /Дальневосточная; РК NTG 036 GGBB Челюскинцев /Черноисточ.ш. (кольцо); РК NTG 030 GGBB (АРБПиЭО №14 от 03.05.2007) Черноисточинское шоссе /Бригадная; РК NTG 026 GGBB (АРБПиЭО №14 от 03.05.2007) Черноисточинское шоссе /Лисьегорская; РК NTG 034 GGBB (АРБПиЭО №14 от 03.05.2007) Черноисточинское шоссе 150м по сле шк. 90; РК NTG 032 GGBB (АРБПиЭО №14 от 03.05.2007) Черноисточинское шоссе Гаева; РК NTG 033 GGBB Черноисточинское шоссе Коммуны (у м-на №5); РК NTG 027 GGBB Черноисточинское шоссе за шк. 90; РК NTG 093 GGBB Черноисточинское шоссе м/д Коммуны-Гаева; РК NTG 029 GGBB (АРБПиЭО №14 от 03.05.2007) Черноисточинское шоссе мкр Западный; РК NTG 028 GGBB (АРБПиЭО №14 от 03.05.2007) Черноисточинское шоссе напротив гаражей; РК NTG 063 GGBB Черноисточинское шоссе ост. Универсам; РК NTG 118 GGBB Черноисточинское шоссе разделит. полоса у рынка Гальянский

с 18.08.2022 08:30 по 18.08.2022 16:30 п. Висимо-Уткинск: Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

с 18.08.2022 08:30 по 18.08.2022 16:30 д. Усть-Утка: Кирова 12, 15, 18, 19, 20, 3, 5, 6, 8; Мамина-Сибиряка 1, 10, 11, 16, 17, 17А, 2, 7, 9; Советская 1, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 2

с 18.08.2022 09:00 по 18.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Красных Зорь 3а, 6; Металлургов 46, 46а, 50а, 52, 54, 58, 60, 72; РСПД Металлургов 50а подъезд 4; РСПД Металлургов 54 подъезд 3; РСПД Металлургов 72а подъезд 2; РСПД Металлургов 72б подъезд 3

с 18.08.2022 09:30 по 18.08.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Фестивальная 2, 7; Стр-во торгового центра ул.Садовая-пер.Школьный Бондина; Автозаправочная станция №81 Фестивальная

с 18.08.2022 09:30 по 18.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 50, 50А, 52, 54, 56, 58А, 60 Б, 60а; Интернет Черноисточинское шоссе 50(1); Интернет Черноисточинское шоссе 50(2); магазин "Бриз" Черноисточинское шоссе 54-110,123; гаражные боксы (№1, 11, 23) на тер. ГЭК "Гальянский" Черноисточинское шоссе 60 ГЭК "Гальянский" бокс №1, №11 ряд 23; н/о ТП-1064 ; Павильон Черноисточинское шоссе

с 18.08.2022 11:00 по 18.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

с 18.08.2022 13:00 по 18.08.2022 14:00 г. Нижний Тагил: Баранчинская 11, 12, 13, 14, 16, 7, 9; Полярная 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91; Тракторная 11, 12; Дом Полярная 53баня

с 18.08.2022 22:00 по 19.08.2022 06:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 0, 18; Гвардейская 45, 45а, 47, 49, 51; Мартеновская 30; Металлургов 58а; Попова 19А; Гвардейский бульвар 49; РСПД Балакинская 18 подъезд 4; РСПД Гвардейская 45 подъезды 3,7; РСПД Гвардейская 47 подъезд 3; РСПД Гвардейская 49 подъезд 3; ПУ-3657 наружного освещения Гвардейская

с 18.08.2022 23:00 по 19.08.2022 23:59 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 50, 50А, 52, 54, 56, 58А, 60 Б, 60а; Интернет Черноисточинское шоссе 50(1); Интернет Черноисточинское шоссе 50(2); магазин "Бриз" Черноисточинское шоссе 54-110,123; гаражные боксы (№1, 11, 23) на тер. ГЭК "Гальянский" Черноисточинское шоссе 60 ГЭК "Гальянский" бокс №1, №11 ряд 23; н/о ТП-1064 ; Павильон Черноисточинское шоссе

с 19.08.2022 08:30 по 19.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Бондина 72, 73, 74; Компасная 52; Красногвардейская 56а, 58, 58а, 60, 60а; Менделеева 50, 61; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9; гараж Тургенева 20 гар

с 19.08.2022 08:30 по 19.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Городская 31, 32, 32-А, 33-1; Евстюнинская 104, 61, 63; Напольная 76, 78, 80 Б, 80 В, 80/3, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 97/1, 97/2; Дом Городская 30-А/о; Дом Городская 30-Б/о; Дом Городская 31/ч.с; Дом Городская 31Аог; Дом Городская 33/3ог; Дом Городская 47/ог; Дом Городская 6/17ог; Огород Городская 6/9 огород; Дом Евстюнинская 102огор; Дом Напольная 50/огор; Дом Напольная 72/огород; Дом Напольная 74/2ог; Квартира Напольная 74/3 ог; Дом Напольная 79/ог; Дом Напольная 81Б/огор; Дом Напольная 88/баня; Квартира Напольная 93огор

с 19.08.2022 08:30 по 19.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; жилой дом Серебрянский тракт в мкр-не "Серебрянский"; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

с 19.08.2022 08:30 по 19.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Лайская 2, 11, 11а, 13, 15, 16, 18, 20; Клуб, почта, склад, туалет, хоз. постройки (п. Евстюниха)

с 19.08.2022 09:00 по 19.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 0, 18; Гвардейская 45, 45а, 47, 49, 51; Мартеновская 30; Металлургов 58а; Попова 19А; Гвардейский бульвар 49; РСПД Балакинская 18 подъезд 4; РСПД Гвардейская 45 подъезды 3,7; РСПД Гвардейская 47 подъезд 3; РСПД Гвардейская 49 подъезд 3; ПУ-3657 наружного освещения Гвардейская

с 19.08.2022 09:30 по 19.08.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 25, 27; Красногвардейская 62б; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 8, 9; Ползунова 10; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

с 19.08.2022 09:30 по 19.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 62

с 19.08.2022 11:00 по 19.08.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132

с 19.08.2022 13:15 по 19.08.2022 14:15 г. Нижний Тагил: Дальневосточная 15; Камышовая 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Куйбышева 3, 5, 6; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103

с 19.08.2022 14:30 по 19.08.2022 15:30 г. Нижний Тагил: Кирова 27-2, 29, 29а, 33, 37, 38а, 39, 39-2, 43, 43а, 47, 50; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ

с 22.08.2022 08:30 по 22.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Бауманская 28-36, 46-50, 13-19, 2-24, 1, 7а, 9; Проходчиков 32-46, 52-64, 35-47, 53-63, 10-30, 13-33; Полуденская 3, 14-22, 26; Кленовая 13

с 22.08.2022 08:30 по 22.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Висимская 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радиальная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 9

с 22.08.2022 08:30 по 22.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Заречная 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 41-2, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 59, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар

с 22.08.2022 08:30 по 22.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Родниковая 1-25, 29-47, 10-46; Носова 167-173

с 22.08.2022 09:00 по 02.09.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Носова 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25 А, 26, 27 А, 28, 29, 29а, 31/2, 31а, 32, 33, 35, 35а, 37, 46, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9; Черноисточинское шоссе 16, 16А; Гараж Носова 18 гараж; ШУО-0,4кВ от ТП-1058 Носова 23 (военкомат); гаражный бокс (строительство) Носова 32Агар; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-1058А Носова; магазин непродовольственных товаров Черноисточинское шоссе

с 22.08.2022 09:00 по 02.09.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Носова 79; Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 69, 71, 71-2, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

с 22.08.2022 09:00 по 26.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 9; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 11, 12, 13, 14, 15, 16; Перова 65, 71, 73; Рабкоров 30, 32, 34, 36, 51, 53, 55

с 22.08.2022 09:30 по 22.08.2022 10:30 п. Черноисточинск: Мира 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А, 88; Садовая 73А, 74, 76; Ударная 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46, 48; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1 А, 10; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а(скважина)

с 22.08.2022 09:30 по 22.08.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 15, 17; Кулибина 63; ЛЭП-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения производственного предприятия Кулибина; УЩ-349/13 Фестивальная

с 22.08.2022 09:30 по 22.08.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Космонавтов 37; Липовый тракт 30А, 30а, 32; Пароходная 15

с 22.08.2022 11:00 по 22.08.2022 12:00 п. Черноисточинск: Восточная 50-56, 51-55/57; Мамина-Сибиряка 21, 25а, 29а, 31а, 31б, 31в

с 22.08.2022 13:30 по 22.08.2022 14:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 100, 109, 122, 126, 128, 128а, 96, 97Б, 99; жилой дом Октябрьская 124 А

с 22.08.2022 15:00 по 22.08.2022 16:00 п. Черноисточинск: Кирова 45, 49, 51; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 51, 52, 52А; Тургенева 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; нестационарный торговый объект - передвижной трейлер (п. Черноисточинск) Кирова /Тургенева; часть жилого дома в виде трехкомнатной квартиры Кирова 49-кв.1

с 23.08.2022 08:30 по 23.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Кирпичная 10, 10А, 10б, 5; Краснознаменная 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 35; Льва Толстого 14 А; Некрасова 30, 41а, 43, 45, 45А, 47, 49

с 23.08.2022 08:30 по 23.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Луговая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 6, 7, 8, 9; Северная 11, 13, 15, 18, 20; Тракторная 1, 10, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

с 23.08.2022 10:00 по 23.08.2022 11:00 д. Усть-Утка: Заречная 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37; Мамина-Сибиряка 13; Октябрьская 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 32, 35

с 24.08.2022 08:30 по 24.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 20, 29, 31, 33, 35, 37, 37 А, 39, 63; Корабельный 10; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 15

с 24.08.2022 08:30 по 24.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 54; Садовая 101, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2

с 24.08.2022 08:30 по 24.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Кулибина 44, 46, 54, 56, 60, 60б; Менделеева 16а, 20, 27, 33, 35, 39, 39-2, 41, 43, 45, 47; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9

с 24.08.2022 08:30 по 24.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

с 24.08.2022 10:00 по 24.08.2022 16:00 п. Висим: Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Заречная 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8; Ленина ., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 5, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82; Малая 1, 2, 4; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3-1, 3-2, 4, 5, 7, 9; Окраинная 10, 12; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А; Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Рабоче-Крестьянская 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; 8 Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а; Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Дом Пролетарская 1а кв.1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина; Наружное освещение п.Висимо-Уткинск Фрунзе

с 25.08.2022 08:30 по 25.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 10, 11, 2а, 4, 5, 6, 7, 9; Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7

с 25.08.2022 08:30 по 25.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

с 25.08.2022 08:30 по 25.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Бондина 32, 36, 38; Кулибина 34, 34а, 36/1, 36/2; Кулибина проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2; Кушвинская 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31; светофорный объект Кулибина /Кушвинская; Торгово-остановочный комплекс Кулибина

с 25.08.2022 08:30 по 25.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Волгоградская 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27; Восточная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 4, 6; Зеленый 11, 5а, 7, 8, 8а, 9; Панфилова 11, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1, 27, 27-2; Цветочная 1, 10, 3, 3а, 4, 4/1, 4гар, 6, 8, 8а; Гараж Волгоградская 18гар; Гараж Восточная 16гар; Гараж Цветочная 10гар

с 25.08.2022 08:30 по 25.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Зеленая 3-21а, 2а-8, 10а, 12а, 7; Обороны 23, 24а, 24, 25-29, 30, 30а, 31-39

с 25.08.2022 09:30 по 25.08.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Верескова 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 109, 109а, 110а, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 144а, 146а, 93, 94а, 96, 97, 98, 99; Гараж Верескова 130гар.; индивидуальный жилой дом Верескова 135 А; ШР-15 Верескова опора № 36

с 25.08.2022 13:30 по 25.08.2022 14:30 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

с 26.08.2022 08:30 по 26.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: 2 Фотеево 1, 2, 2а, 3, 4, 9, 11; Раздольный пер. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Дальний переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6

с 26.08.2022 08:30 по 26.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Быкова 11, 13, 15, 17, 19, 19-2, 19а, 3а, 5, 7, 9, 9гар; Высокогорская 31; Оплетина 13, 15; Черемшанская 22, 47, 51, 53, 55, 55А; жилой дом Быкова 3, литер А; жилой дом Быкова 3, литер Б; Гараж Черемшанская 49гар; здание гаража Черемшанская р-н "Высокогорец"

с 26.08.2022 08:30 по 26.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Заречная 100, 102, 104, 105, 106, 89а, 90, 91а, 92, 94, 95а, 96, 98, 98аа; Зеленая 51; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Обороны 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Полярная 93, 93а; Электриков 1, 2, 3, 4, 5, 6; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д.93

с 26.08.2022 13:15 по 26.08.2022 14:15 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 24; 3 Декабрьская 14, 15, 24, 5; жилой дом 2-ая Апрельская участок 22

с 28.08.2022 08:30 по 28.08.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Баранчинская 10, 11, 12, 13, 14, 16, 7, 9; Заречная 91, 93; Луговая 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 73-2; Полярная 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; Тракторная 11, 12; Дом Полярная 53баня

с 29.08.2022 08:30 по 29.08.2022 16:30 с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа; Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 9, 9Б

с 29.08.2022 08:30 по 29.08.2022 16:30 с. Покровское: Полевая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

с 29.08.2022 08:30 по 29.08.2022 16:30 с. Покровское: Пушкина 4-24, 1-21; Школьная 14-18; Победы 12, 14, 15, 17а; Космонавтов 3, 4-8

с 29.08.2022 08:30 по 29.08.2022 16:30 с. Покровское: Симбирская 2-8, 1-39; Школьная 11 (дом учителей); Советская 77-83, 70а

с 29.08.2022 08:30 по 29.08.2022 16:30 с. Покровское: Широкая 13-39, 16-42; 8 Марта 3, 5, 7

с 29.08.2022 08:30 по 29.08.2022 16:30 с. Покровское: Школьная 15-19, 28-32; Мира 4-30, 31; Космонавтов 7, 8; Победы 18, 19, 20а; Зеленая 2-22, 22а, 1-29; Садовая 25

с 29.08.2022 10:00 по 29.08.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

с 29.08.2022 10:00 по 29.08.2022 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

с 29.08.2022 11:00 по 29.08.2022 12:00 п. Черноисточинск: Ленина 82; Свердлова 45, 47, 49, 53, 53А, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 63, 64, 64А, 66, 66А, 66Б, 68, 70; Ушкова 22

с 30.08.2022 08:30 по 30.08.2022 16:30 п. Черноисточинск: Калинина 110, 75Б, 77Б, 79Б, 81А, 81б, 83 А, 83В, 85 Б, 85В, 85а, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90А, 91В, 91б, 93, 93В

с 30.08.2022 08:30 по 30.08.2022 16:30 п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 10, 12, 16; Набережная 1, 2; Первомайская 37, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А

с 30.08.2022 08:30 по 30.08.2022 16:30 п. Черноисточинск: Первомайская 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 1А, 1Б, 1Д, 3, 4, 4 а, 4а, 5, 7, 8; бытовка-контейнер для ремонта стенок подводящего канала донного водопуска гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища Первомайская; плотина ЧГУ Черноисточинск; Черноисточинское гидротехническое сооружение (кап. ремонт) п. Черноисточинскс 30.08.2022 08:30 по 30.08.2022 16:30

с 30.08.2022 08:30 по 30.08.2022 16:30 п. Черноисточинск: Садовая 48-77

с 30.08.2022 08:30 по 30.08.2022 16:30 п. Черноисточинск: Фабричная 1б; 1 Фабричная 10, 1К, 2, 2А, 3, 3А; Шадрина 39 Г; 2 Фабричная 1В

с 02.09.2022 21:00 по 03.09.2022 23:00 (2 раза по 15 мин для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Носова 80, 83, 86; Радищева 3, 5; светофорный объект Т7 Радищева 3 (МБОУ СОШ № 48); газорегуляторный пункт ГРПБ-38 Радищева