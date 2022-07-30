Новая скейт-площадка на Пихтовых горах построена в Нижнем Тагиле

Всего в лесопарковой зоне в 2022 году предусмотрено обустройство четырех спортивно-игровых зон. Работами занимается МУП «Тагилдорстрой». Сейчас специалисты подготавливают три площадки, расположенные со стороны улиц Парковая и Максарева.
Участки под игровые комплексы и спортплощадки отсыпаны щебнем. В августе планируется установка освещения и резинового покрытия, а затем и малых архитектурных форм. Конструкции уже оплачены, они находятся в собранном виде на складах.
Также на Пихтовых горах обустраивается ливневая канализация. Дренажная система будет располагаться от площади Танкостроителей в сторону магазина «Кировский» и вдоль улицы Парковая.
Полностью сдать объект строители должны сдать в начале октября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, скейт-парк на Площади славы на Вагонке в Нижнем Тагиле будет отремонтирован в ближайшее время. Местные жители пожаловались, что площадка пришла в негодность и стала травмоопасной.