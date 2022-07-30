Пенсионерка из Тагила подарила «силовикам» более 2 млн рублей

В полицию с заявлением обратилась жительница Дзержинского района. По ее словам, ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником следственного комитета из Екатеринбурга. Неизвестный сообщил тагильчанке о том, что в Москве мошенник пытается в банке снять деньги с ее счета, используя поддельную доверенность.
В итоге, пожилую женщину соединили с «сотрудником центробанка». Злоумышленники убедили тагильчанку ничего не сообщать родственникам, так как операция по поимке мошенников была якобы секретной.
В течение двух дней потерпевшей звонил и писал в мессенджерах некий Илья, контролируя пенсионерку. Женщина, следуя инструкциям, даже приобрела для переписки новый телефон. Она перечислила на «безопасные счета» 1,8 миллиона собственных средств из разных банков, а затем оформила кредит на 300 тысяч, которые тоже отдала мошенникам. В ситуацию вмешался муж потерпевшей, который нашел телефон и обнаружил, что на счетах нет денег, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, педагог тагильской школы перевела мошенникам более 100 тысяч рублей. По словам женщины, она была под гипнозом, следуя инструкциям мошенников.