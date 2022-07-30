Пенсионерка из Тагила подарила «силовикам» более 2 млн рублей

В течение двух дней потерпевшей звонил и писал в мессенджерах некий Илья, контролируя пенсионерку. Женщина, следуя инструкциям, даже приобрела для переписки новый телефон. Она перечислила на «безопасные счета» 1,8 миллиона собственных средств из разных банков, а затем оформила кредит на 300 тысяч, которые тоже отдала мошенникам. В ситуацию вмешался муж потерпевшей, который нашел телефон и обнаружил, что на счетах нет денег, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».