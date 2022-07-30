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Пенсионерка из Тагила подарила «силовикам» более 2 млн рублей

Пенсионерка из Тагила подарила «силовикам» более 2 млн рублей

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
Очередной жертвой телефонных мошенников стала 63-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила. Она перевела «сотрудникам следственного комитета» свыше двух миллионов рублей.

В полицию с заявлением обратилась жительница Дзержинского района. По ее словам, ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником следственного комитета из Екатеринбурга. Неизвестный сообщил тагильчанке о том, что в Москве мошенник пытается в банке снять деньги с ее счета, используя поддельную доверенность.

В итоге, пожилую женщину соединили с «сотрудником центробанка». Злоумышленники убедили тагильчанку ничего не сообщать родственникам, так как операция по поимке мошенников была якобы секретной.

В течение двух дней потерпевшей звонил и писал в мессенджерах некий Илья, контролируя пенсионерку. Женщина, следуя инструкциям, даже приобрела для переписки новый телефон. Она перечислила на «безопасные счета» 1,8 миллиона собственных средств из разных банков, а затем оформила кредит на 300 тысяч, которые тоже отдала  мошенникам. В ситуацию вмешался муж потерпевшей, который нашел телефон и обнаружил, что на счетах нет денег, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: Пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское"

Напомним, педагог тагильской школы перевела мошенникам более 100 тысяч рублей. По словам женщины, она была под гипнозом, следуя инструкциям мошенников.

Тагильская учительница перевела телефонным мошенникам 111 тысяч рублей
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Мошенники#Полиция#Банк#Деньги#Криминал
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