Школа № 23 отремонтирована к 300-летию Нижнего Тагила

Школа № 23 на улице Черных, 86 готовится принять учеников 1 сентября в Нижнем Тагиле. Здание было построено в 1939 году, капитальный ремонт подходит к завершению.

Строители уже готовы к сдаче объекта. Открытие реконструированной школы приурочено к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Еще один подарок к юбилею города — реконструированная школа № 23. Готовность к сдаче номер один, — написал глава города Владислав Пинаев в соцсетях.

Вокруг здания обустроено несколько спортивных площадок. В школе смонтировано современное оборудование, там будут проводиться инновационная деятельность. В помещениях использовано различное цветовое решение. Напомним, на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле было выделено 224 миллиона рублей. Подрядчиком является местная компания — ЗАО «Стройкомплекс».