Школа № 23 отремонтирована к 300-летию Нижнего Тагила

Строители уже готовы к сдаче объекта. Открытие реконструированной школы приурочено к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.
Еще один подарок к юбилею города — реконструированная школа № 23. Готовность к сдаче номер один, — написал глава города Владислав Пинаев в соцсетях.
Вокруг здания обустроено несколько спортивных площадок. В школе смонтировано современное оборудование, там будут проводиться инновационная деятельность. В помещениях использовано различное цветовое решение.
Напомним, на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле было выделено 224 миллиона рублей. Подрядчиком является местная компания — ЗАО «Стройкомплекс».