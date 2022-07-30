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Школа № 23 отремонтирована к 300-летию Нижнего Тагила

Сегодня, 14:20
Школа № 23 на улице Черных, 86 готовится принять учеников 1 сентября в Нижнем Тагиле. Здание было построено в 1939 году, капитальный ремонт подходит к завершению.

Строители уже готовы к сдаче объекта. Открытие реконструированной школы приурочено к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

Еще один подарок к юбилею города — реконструированная школа № 23. Готовность к сдаче номер один, — написал глава города Владислав Пинаев в соцсетях.

Вокруг здания обустроено несколько спортивных площадок. В школе смонтировано современное оборудование, там будут проводиться инновационная деятельность. В помещениях использовано различное цветовое решение.

Напомним, на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле было выделено 224 миллиона рублей. Подрядчиком является местная компания — ЗАО «Стройкомплекс».

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Школа#Ремонт#300-летие Нижнего Тагила
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