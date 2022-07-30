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Тагильчане сразятся в фестивале ГТО в День физкультурника

Тагильчане сразятся в фестивале ГТО в День физкультурника

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI
Фестиваль ВФСК ГТО в рамках празднования Дня физкультурника состоится в Нижнем Тагиле 13 августа. Принять участие в нем смогут все желающие, соревнования по разным дисциплинам пройдут в ФОК «Президентский».

Мероприятие в честь 300-летия Нижнего Тагила стартует в 10.30 и продлится до 14.30. Тагильчане смогут посоревноваться в дисциплинах «Дуэт», «Трио» и «Квартет», перед началом пройдет жеребьевка. Для участия в фестивале необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте по ссылке.

Организаторы отмечают, что все участники эстафеты получат сувениры к 300-летию Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города. По всем вопросам можно обратиться к куратору мероприятия Кристине Крутаковой: (3435) 23-00-31; 89012011969, e-mail: gto-nt@mail.ru.

Напомним, 13 августа в Нижнем Тагиле состоится первый фестиваль фейерверков. Он стартует в 23.30 на набережной и продлится целый час.

На юбилей города тагильчане впервые увидят фестиваль фейерверков
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Физкультура#Администрация Нижнего Тагила
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