Тагильчане сразятся в фестивале ГТО в День физкультурника

Мероприятие в честь 300-летия Нижнего Тагила стартует в 10.30 и продлится до 14.30. Тагильчане смогут посоревноваться в дисциплинах «Дуэт», «Трио» и «Квартет», перед началом пройдет жеребьевка. Для участия в фестивале необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте по ссылке.