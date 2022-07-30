Тагильчане сразятся в фестивале ГТО в День физкультурника

Мероприятие в честь 300-летия Нижнего Тагила стартует в 10.30 и продлится до 14.30. Тагильчане смогут посоревноваться в дисциплинах «Дуэт», «Трио» и «Квартет», перед началом пройдет жеребьевка. Для участия в фестивале необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте по ссылке.
Организаторы отмечают, что все участники эстафеты получат сувениры к 300-летию Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города. По всем вопросам можно обратиться к куратору мероприятия Кристине Крутаковой: (3435) 23-00-31; 89012011969, e-mail: gto-nt@mail.ru.
Напомним, 13 августа в Нижнем Тагиле состоится первый фестиваль фейерверков. Он стартует в 23.30 на набережной и продлится целый час.