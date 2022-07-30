Водитель 65 раз нарушал ПДД: 6 человек пострадали в ДТП на свердловской трассе

Авария произошла около 13.40. Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем отечественного автомобиля находился молодой человек со стажем вождения менее трех лет. Однако за это время он привлекался к административной ответственности 65 раз. В этот раз он попытался обогнать попутную машину, но не справился с управлением.
В салоне автомобиля также находился 17-летний друг водителя, а также две девушки 17 и 20 лет, которые не успели на автобус и решили добраться на попутке в Екатеринбург.
В результате ДТП шесть человек травмировались. Трое из них — водитель иномарки и два 17-летних пассажира отечественного автомобиля — были доставлены в больницу. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Оба водителя прошли медицинское освидетельствование, они оказались трезвыми.
Напомним, 28 июля под Нижним Тагилом около села Покровское столкнулись ГЕЗель и грузовая машина. Предварительно известно, что пострадали люди.