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Водитель 65 раз нарушал ПДД: 6 человек пострадали в ДТП на свердловской трассе

Водитель 65 раз нарушал ПДД: 6 человек пострадали в ДТП на свердловской трассе

Сегодня, 12:57
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Шесть человек получили различные травмы в аварии, которая произошла 29 июля на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск. Водитель ВАЗ-21150 вылетел на встречку и врезался в Mitsubishi Galant.

Авария произошла около 13.40. Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем отечественного автомобиля находился молодой человек со стажем вождения менее трех лет. Однако за это время он привлекался к административной ответственности 65 раз. В этот раз он попытался обогнать попутную машину, но не справился с управлением.

В салоне автомобиля также находился 17-летний друг водителя, а также две девушки 17 и 20 лет, которые не успели на автобус и решили добраться на попутке в Екатеринбург.

В результате ДТП шесть человек травмировались. Трое из них — водитель иномарки и два 17-летних пассажира отечественного автомобиля — были доставлены в больницу. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Оба водителя прошли медицинское освидетельствование, они оказались трезвыми.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, 28 июля под Нижним Тагилом около села Покровское столкнулись ГЕЗель и грузовая машина. Предварительно известно, что пострадали люди.

Грузовик и ГАЗель стали участниками массового ДТП на Салдинском шоссе под Тагилом
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#Евгения Сафина#ДТП#Новости УрФО#Невьянск#ГИБДД#Полиция#Авария#Автомобиль#Посрадавшие
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