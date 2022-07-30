Водитель 65 раз нарушал ПДД: 6 человек пострадали в ДТП на свердловской трассе

Авария произошла около 13.40. Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем отечественного автомобиля находился молодой человек со стажем вождения менее трех лет. Однако за это время он привлекался к административной ответственности 65 раз. В этот раз он попытался обогнать попутную машину, но не справился с управлением.