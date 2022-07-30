Заплаты борющихся с лесными пожарами спасателей увеличил Евгений Куйвашев

На эти цели из регионального бюджета будет выделено 65 миллионов рублей. Деньги получат специалисты, которые участвуют непосредственно в тушении пожаров — это парашютисты-десантники, летчики-наблюдатели и сотрудники наземной службы.
По словам губернатора, в тёплое время года лесные пожары неизбежны. С начала 2022 года уже ликвидировано более 300 возгораний. Более 80% из них удаётся потушить в первые сутки.
Это нечеловечески сложная работа. Я решил направить более 65 миллионов рублей, чтобы увеличить зарплаты сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов: десантников, летчиков, наблюдателей, работников наземной службы — тех, кто непосредственно принимает участие в тушении пожаров. Вы — герои, — заявил Евгений Куйвашев.
Контроль за лесами на данный момент ведут 90 камер, расположенных на вышках сотовой связи. Участки, которые камеры не охватывают, обследуются посредством авиации. Также работу ведут группы наземного мониторинга.
Авиабаза имеет в арсенале около 2,4 тысячи единиц техники и более 400 единиц спецтехники.
За последние три года в рамках нацпроекта «Экология» парк лесопожарной техники обновлён на 96%.