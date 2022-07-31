85-летнему дедушке из Нижнего Тагила заменили пульт от телевизора за 20 тысяч рублей

Дедушка обратился к мастерам после того, как ТВ перестал отвечать на запросы от пульта. Объявление от «специалистов» пострадавший нашёл в почтовом ящике. Молодой мастер приехал на вызов и запросил у тагильчанина 3600 на покупку нового пульта, пообещав привезти оригинальный аксессуар. Некоторое время спустя пенсионер рассказал, что всё заработало, однако не озвучил цену работ.