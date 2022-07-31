85-летнему дедушке из Нижнего Тагила заменили пульт от телевизора за 20 тысяч рублей

Дедушка обратился к мастерам после того, как ТВ перестал отвечать на запросы от пульта. Объявление от «специалистов» пострадавший нашёл в почтовом ящике. Молодой мастер приехал на вызов и запросил у тагильчанина 3600 на покупку нового пульта, пообещав привезти оригинальный аксессуар. Некоторое время спустя пенсионер рассказал, что всё заработало, однако не озвучил цену работ.
Через время родственники пожилого человека обнаружили квитанцию, оставленную «мошенником», и очень удивились. Оказывается, за все работы мастер взял 20000 рублей (с учетом скидки на возраст клиента).
Получается, что дедушку приболтали и только дали бумажку подписать. Настройка пульта аж дважды указана, а только за замену батареек почти две тысячи. Обновление, которое он вряд ли заказывал, вообще делается нажатием двух кнопок, — рассказали родственники пострадавшего.
Вернуть деньги или наказать бизнес-сеть мошенников сложно, потому что на квитанциях, которые оставляют подобные «специалисты», не указывается ни ИП, ни ООО, сообщают «Все новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.